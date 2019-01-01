النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

تأثير سولشار ؟ بوجبا يفوز بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تطور واضح في مستوى الفرنسي يمنحه جائزة لاعب شهر ديسمبر للشياطين الحمر

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

توج بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، تألقه مع الفريق في ديسمبر، بالحصول على جائزة لاعب الشهر بالنادي الإنجليزي.

لاعب الوسط الفرنسي مر ببداية صعبة مع مانشستر هذا الموسم، بسبب خلافاته مع جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق.

تقرير .. هل سيتخلص بيب جوارديولا على دابته السوداء؟

اختيارات المحررين

وتزامناً مع رحيل المدرب البرتغالي، وقدوم نظيره النرويجي أولي سولشار، تطور مستوى الفرنسي بشكل ملحوظ.

وهو ما منحه جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد لشهر ديسمبر، بناء على تصويت الجماهير.

ويأتي ذلك بعد تسجيله 4 أهداف وصناعة 3 بجميع مباريات الشهر، والذي شهد صحوة كبيرة للشياطين الحمر.

رسميًا - خالد بوطيب ينضم للزمالك 3 سنوات ونصف

ويعتبر بوجبا أحد الأسباب الرئيسية لآخر 3 انتصارات للفريق مع سولشار على حساب كارديف سيتي، هيديرسفيلد تاون وبورنموث.

وشهدت الجائزة صراعاً كبيراً بين بوجبا وزميله ماركوس راشفورد، حيث كان من أبرز لاعبي الفريق في ديسمر.

الموضوع التالي:
تشيلسي ينفي موافقته على بيع نجمه الشاب في يناير
الموضوع التالي:
مانشستر سيتي 8 × 0 أليسون .. من يتفوق في صراع "الصواريخ بعيدة المدى"؟
الموضوع التالي:
رونالدو ثاني الأكثر بحثًا في إيطاليا بـ2018 - من الأول؟
الموضوع التالي:
الإسماعيلي يتحرك من قاع الدوري بفوز على المقاولون العرب
الموضوع التالي:
بسبب بوطيب - الزمالك يحيل مديره التنفيذي للتحقيق
إغلاق