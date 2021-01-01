تأثير السوبر الأوروبي على سوق الانتقالات .. هالاند للجميع وميسي لبرشلونة

من الديون إلى الخزائن المفتوحة.. كيف سيتغيّر سوق الإنتقالات؟

على مبدأ "اشتدي يا أزمة تنفرجي" قررنا أن ننظر إلى مبدأ السوبرليج، الدوري الذي بالظاهر يبدو وكأنه مؤسسة تجارية بين كبار رجال الأعمال بهدف تحقيق المكاسب المادية والخروج من أزمة اقتصادية كُبرى وقعوا تحت مُصباها مع جائحة كورونا وكل ما حملته من تداعيات.

هذا في الظاهر، لأن الفكرة كانت تُطبخ على نار أكثرمن هادئة منذ قرابة 10 أعوام و"نضجت" مع ظهور جائحة كورونا التي إتخذها القيمون على المشروع حجة مثالية للسيطرة الكبرى على الأرباح والبقاء ضمن كبار البطولة مهما كانت النتائج.

إنتهاء الديون؟

المشكلة الأكبر التي تعاني منها كبرى أندية العالم اليوم هي تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، وبالتالي تأثير هذا الأمر على القدرة الشرائية في سوق الانتقالات.

من محاولات متكررة لتخفيض الرواتب في مختلف الدوريات ومعها إعادة مناقشة العقود والحوافز المرتبطة بها، إلى فتح خزنة السوبر ليج على معظم هذه الأندية التي تُعاني، لذلك فإن هذه الأزمة يُفترض أنها على طريق الحلحلة وإلا لماذا الشروع بهذا القرار بهذا التوقيت تحديداً؟

-طالع نسبة ديون الأندية المشاركة والمؤسسة للسوبر ليج-

من أندية مديونة تناقش في تفاصيل التفاصيل بالعقود والأجور الى سوق قد يُصبح مفتوحا على كل الاحتمالات

ان عدنا بالزمن اسابيعاً الى الوراء ستتغير نظرتنا الى جولة هالاند، الى مصير مبابي -هل باريس سيبيع لأندية من السوبر ليغ؟-

والى ميسي وقدرة برشلونة على الصرف لانشاء مشروع جديد — Dina Jarkas (@JarkasDina) April 19, 2021

لا كبير في الصفات الكبيرة .. ماذا عن هالاند الآن؟

منذ أسابيع قليلة كانت الكلمة العُليا في سوق الانتقالات لوكيل اللاعبين مينو رايولا الذي جال أوروبا ليعرض ايرلينج هالاند على مشترٍ مقتدر يستطيع تكفّل أعباء موكله، واضعاً خزائن الأندية بوجه بعضها البعض، كانت له اليد العليا لأنه يعلم أن قلّة منهم قادرة على هذه التكاليف، لكن ماذا عن اليوم؟

هالانج بالتأكيد يريد أن يُشارك ضمن صفوة الكبار، هؤلاء متواجدون في السوبر ليج وباتت ديونهم أقل وطموحاتهم واحدة لا بل عقوباتهم واحدة أيضاً، المنافسة فيما بينهم باتت أكثر تنافسية عما كانت منذ أسابيع، والأمر نفسه ينطبق على لاعبين كُثر كان سعرهم عائق أمام انتقالهم في هذه الفترة تحديداً.

الانتظار لمعرفة مصير مبابي

مع رفض نادي باريس سان جيرمان الإنضمام إلى السوبر ليج بات هو ولاعبيه بعيداً من رادار العقوبات التي ستطال جميع المنتسبين لاحقاً -طالع تفاصيل العقوبات- لكن ماذا عن الأندية التي تريد التعاقد مع لاعبي النادي الباريسي وتحديداً كيليان مبابي؟ وهل سيؤثر هذا الأمر على قرار التمديد أو الرحيل؟ هنا يتوجّب علينا إنتظار ما ستحمله المفاوضات بين طرفي النزاع، لأن باريس أيضاً ممكن أن يحمي لاعبيه من الرحيل، لكن ماذا عن اللاعبين الذين يودّ التعاقد معهم من أندية السوبر ليج؟

ماذا عن مصير ميسي مع برشلونة؟

بعد الحديث عن هالاند ومبابي نصل إلى القصة الأكثرتشويقاً هذا الصيف: ليونيل ميسي وانتهاء عقده، كيف سيؤثر السوبر ليج على برشلونة وليو؟ الآن باتت مشاكل النادي المادية التي تمنعه من التعاقد مع لاعبين صف أول و"بناء المشروع" أمراً أقرب الى التحقيق وهو ما من شأنه أنيُقنه ميسي أكثر بالبقاء بالأخص بعد فترة وجيزة من تحقيق النادي لأول ألقابه في عهد رونالد كومان.