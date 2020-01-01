تأثير الدومينو .. يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يحسمان مصير سواريز

الأمور تقترب من الحسم في الساعات المقبلة لكل الأطراف

أفادت أنباء باقتراب حل مصير لويس سواريز باقتراب انتقاله لصفوف أتلتيكو مدريد، وما سيصاحبه من تأثير على عدة صفقات أخرى تخص يوفنتوس وروما وبرشلونة.

وواجه سواريز مشاكل في فك ارتباطه بالنادي الكتالوني في الأيام الماضية، ورغم تخطيه امتحان اللغة الإيطالية، ولكن رحيله ليوفنتوس أصبح صعباً حسب تأكيدات مسؤولي البيانكونيري.

وذكرت "موندو" وعدة مصادر أن برشلونة وسواريز توصلا لاتفاق يقضي بحصوله على 7 ملايين يورو من أجل فسخ عقده ودياً مع النادي، مما يسهل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الذي يملك معه اتفاقاً شخصياً.

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انتقال الأوروجوياني إلى أتلتيكو مدريد سيفتح الباب ليوفنتوس من أجل ضم لاعبه السابق ألفارو موراتا في صفقة إعارة مقابل 10 مليون يورو، وأحقية شراء مقابل 45 إضافية حسب تأكيدات فابريزيو رومانو.

انتقال موراتا ليوفنتوس يأتي بعد تعطل صفقة إدين دجيكو من روما بسبب فشل الأخير في إنهاء ضم أركاديوش ميليك من نابولي في الساعات الماضية رغم ضغط باولو فونسيكا، مدرب الذئاب، لإنهاء الأمور.

وحساب مصادر جول، فإن أتلتيكو مدريد يجري محادثات بالفعل في الوقت الحالي مع يوفنتوس من أجل حسم مصير ألفارو موراتا، الأمر الذي بات يعبر عن مفاوضات حقيقية بين الناديين لا مجرد اجتهادات صحفية.

دجيكو كان قد أنهى الاتفاق الشخصي مع يوفنتوس ولكن تعثر انتقال ميليك إلى روما أوقف الصفقة، وأجبر السيدة العجوز على البحث عن مهاجم آخر والذي يبدو أنه سيكون لاعبه السابق موراتا.

ووفقًا لآخر المستجدات، يوفنتوس يعمل مع إدارة أتلتيكو مدريد للتوصل إلى اتفاق اليوم لكي يخضع النجم الإسباني للفحوصات الطبية غدًا تمهيدًا للانضمام إلى صفوف السيدة العجوز على سبيل الإعارة.

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ويبقى مصير البوسني مجهولاً في ظل اقتراب يوفنتوس من ضم موراتا وإصرار روما على ميليك، ليعود الحديث من جديد عن إنتر الذي حاول التعاقد معه الصيف الماضي ولكن فشلت الصفقة.

وينتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر في الساعات المقبلة بخصوص مصير اللاعبين المذكورين في ظل التطورات المستمرة لسوق الانتقالات الذي ينتهي مطلع أكتوبر المقبل.