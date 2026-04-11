حقق آيندهوفن مساء السبت فوزًا عمليًا على سبارتا روتردام. وعلى ملعب «هت كاستيل» انتهت المباراة 0-2 لصالح بطل الدوري، بفضل هدفي ريكاردو بيبي قبيل الاستراحة وإسماعيل صيباري في الدقائق الأخيرة. ولم يتمكن سبارتا، رغم بعض الفرص، من تقديم الكثير للرد.

منح بيتر بوش في آيندهوفن الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كثيرة هذا الموسم، من بينهم الموهبة البارزة نوا فرنانديز. وكان رايان فلامينغو في الخط الخلفي بديلًا لييردي شوتن المصاب إصابة بالغة. وخاض فابيان ميريين البالغ من العمر سبعة عشر عامًا ظهوره الأول في الدوري الهولندي الممتاز في الدقائق الأخيرة كبديل مع آيندهوفن.

بدأت المباراة بدقيقة صمت مؤثرة تكريمًا لأيقونة سبارتا تشارلز فان دير ستينه. وبعد صافرة البداية ظن آيندهوفن أنه سيسجل بسرعة خاطفة. فقد سجل ياريك غاسيوروفسكي برأسه خلال أقل من دقيقة، لكن الهدف أُلغي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد على خوس تيل في بداية الهجمة.

في الدقائق الافتتاحية ظل اللقاء حيويًا مع فرص متبادلة. ونجا رايان فلامينغو مبكرًا من بطاقة حمراء بعد تدخل على شونسوكي ميتو الذي كان شبه منفرد، بينما شكّل سبارتا أولى محاولات الخطورة عبر ركلة حرة وركنية. وكان آيندهوفن مهملًا في الاستحواذ، لكنه بقي مصدر تهديد.

في منتصف الشوط الأول توقفت المباراة مؤقتًا بسبب تصاعد الدخان عقب ألعاب نارية من مدرج جماهير الضيوف. وقبل ذلك بقليل كان إسماعيل صيباري قد أصاب القائم. وبعد استئناف اللعب حصل آيندهوفن على فرصة كبيرة عبر ريكاردو بيبي، لكن الأمريكي سدد من مسافة قريبة بجوار المرمى.

ومع ذلك جاء هدف الافتتاح في لحظة حاسمة. ففي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول حول ريكاردو بيبي برأسه عرضية ممتازة من تيل إلى الشباك: 0-1. واحتج سبارتا على احتمال وجود مخالفة في بداية الهجمة، لكن الهدف احتُسب ودخل آيندهوفن الاستراحة متقدمًا.

على ملعب «هيت كاستيل» استمرت المباراة لفترة طويلة دون الكثير من الإثارة. حاول سبارتا رفع الإيقاع، لكنه بالكاد استطاع تشكيل تهديد أمام لاعبي آيندهوفن الذين لعبوا بانضباط وتحكم. وكانت أخطر فرصة من نصيب جوشوا كيتولانو، الذي لم يتمكن من التعامل جيدًا مع عرضية حادة.

في الدقائق الأخيرة حسم PSV المواجهة نهائيًا. مرّر كوهايب دريوعش الكرة بشكل مثالي إلى إسماعيل صيباري، الذي أنهى الموقف بهدوء في مواجهة الحارس: 0-2. وبذلك انكسر مقاومة سبارتا، وأكمل PSV المباراة دون مشاكل.