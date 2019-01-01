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بييلسا يكشف سبب عودة لاعبه المعار من تشيلسي

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Getty Images
اللاعب لم يشعر بالتقدير..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد متصدر الدرجة الإنجليزية الثانية "تشامبيونشيب" أن لويس بيكر لاعب خط وسطه المعار من تشيلسي سيعود إلى ناديه.

 

وقال بييلسا:"الأمر ليس رسمي بعد ولكنها حقيقة".

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وأضاف:"إنه شيء في عقده، وبوضوح تشيلي وبيكر قررا تفعيل هذا الشرط والعودة إلى هناك".

وأوضح:"لقد كان دائماً جزء من المجموعة حتى ولو لم يلعب كثيراً، ربما لم يشعر بأننا نقدره بالقدر الكافي".

يذكر أن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً لم يبدأ سوى 3 مباريات هذا الموسم.

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