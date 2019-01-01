بيونتيك يعادل رقم بالوتيلي مع ميلان

ميلان قد يكسر العقدة أمام أتلانتا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل المهاجم البولندي، كريشتوف بيونتيك، هز الشباك منذ انضمامه لصفوف ميلان قادمًا من جنوى الإيطالي.

وسجل البولندي هدفين في شباك أتلانتا، قبل أن يخرج في الدقيقة 71، ليقود ميلان للتقدم بثلاثية مقابل هدف.

وقلّب ميلان تأخره بهدف نظيف إلى تفوق بثلاثية، بعدما سجل بيونتيك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

ونجح التركي هاكان تشالهان أوجلو في التقدم لميلان بهدف ثاني ثم عززه البولندي بهدف ثالث في الدقيقة 65.

الـ بوم بوم بوم يسجّل مجددًا 🔥🚀



📊 بياتيك لديه الآن 17 هدفًا في الدوري الإيطالي 🔝 pic.twitter.com/2PQeyPmpZt — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وأصبح بيونتيك ثالث لاعب في الألفية الحالية، يسجل في أول 3 مباريات له بالدوري الإيطالي بقميص الروسونيري.

ليأتي خلف الإيطاليان فيليبو إنزاجي عام 2001 بعد انضمامه من يوفنتوس، ثم ماريو بالوتيلي في 2013 بعد انضمامه من مانشستر سيتي.

3 - Before Krzysztof #Piatek the last AC Milan player to have scored in each of his first three Serie A starts with the Rossoneri was Mario Balotelli (February 2013). Bomber.#AtalantaMilan #SerieATIM — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2019

ورفع بيونتيك رصيده من الأهداف إلى 17 في الدوري الإيطالي، كما سجل 6 أهداف بقميص ميلان، 2 في نابولي بالكأس، وكذلك هدفًا في كل من روما، كالياري، ثم هدفين في شباك أتلانتا.