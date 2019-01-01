بعد 4 مباريات فقط - بيونتيك يجاور عظماء التهديف في ميلان

بداية نارية للمهاجم البولندي منذ انتقاله من جنوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بدلاً من جونزالو هيجواين

يحظى كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان، بانطلاقة مميزة مع الفريق الإيطالي منذ الانتقال له في يناير الماضي.

بيونتيك انضم لميلان قادماً من جنوى بالميركاتو الشتوي، تعويضاً لرحيل جونزالو هيجواين إلى تشيلسي.

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بداية المهاجم البولندي جاءت كما يتمناها جمهور الروسونيري، بتسجيل الأهداف واحداً تلو الآخر.

صاحب الـ23 عاماً سجل 4 أهداف مع ميلان حتى الآن بواقع هدفين في الدوري ومثلهما بكأس إيطاليا خلال 4 مباريات.

وتضاف تلك الأهداف إلى رصيده مع جنوى ليصبح بيونتيك قد أحرز 23 هدفاً بجميع البطولات.

🔝 بهذه الروح دخل الملكي ديربي مدريد وبهذه الروح أيضًا يغادر لـ أمستردام للدفاع عن لقبه 👑🏆



( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

الرقم الذي يضعه بجوار عمالقة التهديف في أوروبا والدوري الإيطالي، حيث وصل معدل تسجيله هدفاً كل 62 دقيقة.

ويبقى الهولندي ماركو فان باستن متفوقاً عليه بفارق خمسة أهداف، ولكن معدله هدفاً في كل 72 دقيقة يلعبها.

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ومن بعده أوليفر بيرهوف بهدف كل 90 دقيقة، رود خولييت 105 دقيقة والليبيري جورج وياه 112.

ويضع بذلك بيونتيك اسمه بجوار مجموعة من أعظم المهاجمين في تاريخ ميلان، ومازال أمامه الكثير ليقدمه بقميص العملاق الإيطالي.