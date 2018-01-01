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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بيونتيك يتفوق على جميع مهاجمي الدوريات الكبرى بهدفه في أتلانتا

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(C)Getty Images
نجم جنوى يواصل زيارته لشباك الخصوم في الدوري الإيطالي هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواصل كريشتوف بيونتيك مهاجم نادي جنوى، تألقه اللافت مع الفريق الإيطالي ببطولة الدوري هذا الموسم.

بيونتيك نجح في تسجيل الهدف الأول لجنوى في شباك أتلانتا، بعد 45 دقيقة من المباراة التي تجمعهما بالجولة السابعة عشر من الدوري.

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المهاجم البولندي أصبح بهذا الهدف هو أكثر اللاعبين تسجيلاً على أرض فريقه بالدوريات الخمس الكبرى.

ويأتي ذلك بعدما وصل رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 13 هدف هذا الموسم بمعقل جنوى.

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ويستمر بذلك بيونتيك خطف الأنظار بشدة في الفترة الأخيرة، بغزارته التهديفية المبهرة مع الفريق الإيطالي.

وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها برشلونة.

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