بيونتيك: كنا نأمل بانتصار يوفنتوس، لكننا سنواصل القتال

ميلان في المركز الخامس حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان سعادته البالغة بموسمه الأول في إيطاليا، مؤكدًا أن نجاحه سيكتمل لو احتل مع الروسونيري أحد المقاعد الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا وإنتر في المركزين الثالث والرابع، وسيُواجه في الجولة الأخيرة سبال بهدف الفوز وانتظار تعثر أحد الفريقين بالتعادل على الأقل ليظفر ببطاقة التأهل للبطولة القارية.

وعاد بيونتيك للتسجيل في الجولة السابقة بهدفه ضد فروسينوني، وقد أبدى سعادته الكبيرة بالهدف والفوز، مضيفًا حول صراع الأبطال "نحن خلف إنتر وأتالانتا بنقطة واحدة، لذا كل شيء ممكن، لكن أولًا علينا الفوز على سبال".

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أضاف حول تعادل يوفنتوس مع أتالانتا "كنا نأمل بانتصار يوفنتوس، لكنه تعادل. هو وقت صعب بالنسبة لنا، لكننا نأمل في هزيمة سباال وأن تسير النتائج الأخرى في صالحنا. نحن نثق بقدرتنا على التأهل لدوري الأبطال".

وعن موسمه الأول في إيطاليا ومستقبله، قال المهاجم البولندي "من الصعب أن أفكر أنني سجلت 30 هدفًا في موسمي الأول خارج بولندا. هو شيء خرافي".

"لا أفكر بمستقبلي الآن، فقط بالمباراة القادمة. أتمنى اللعب في دوري الأبطال، بهذا كل شيء سيكون مثاليًا".

يُذكر أن فوز يوفنتوس على أتالانتا في الجولة السابقة كان سيُعيد ميلان للمركز الرابع ويجعله يمتلك مصيره بيده، لكن التعادل أبقى أتالانتا متوفقًا بفارق نقطة وسيضمن التأهل للأبطال لأول مرة في تاريخه حال حقق الفوز على ساسولو في الجولة الأخيرة.