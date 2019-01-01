بيونتيك: أتمنى مزاملة كريستيانو رونالدو

هل نرى هداف ميلان بقميص يوفنتوس يوماً ما؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف كريشتوف بيونتيك، مهاجم ميلان، عن أمنياته في مزاملة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

البولندي تألق الموسم الماضي في ظهوره الأول بالكرة الإيطالية بداية مع جنوى، لينتقل لميلان في يناير ويواصل التهديف.

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وقال بيونتيك في حوار مع "لاجازيتا": "الرقم تسعة مهم للمهاجم، كل المهاجمين الكبار يحملونه مثل كين، ليفاندوفسكي، بنزيما، وسواريز".

وأكمل: "أن سعيد لثقة ميلان في جودتي، سأثبت جدارتي بالرقم، لا أؤمن بسوء الحظ، بالنسبة لي هو رقم عادي، كل شيء كان جيداً مع 19، لست خائفاً".

وواصل البولندي: "أتمنى تكوين ثنائية هجومية رفقة كريستيانو رونالدو، وكذلك شيفشينكو، عندما وصلت سجلت أكثر من رونالدو، الآن أريد تخطيه والفوز بالهداف".

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وحول مدربيه: "جيامباولو أستاذ في التكتيك، تعجبني هطته لأنها هجومية، حتى الآن دربني خمسة مدربين في إيطاليا، جاتوزو كان أسطورة ولكن مجنون، يحب ميلان بجنون، بذل مجهود كبير ووصل مجهداً لنهاية الموسم".

وختم بيونتك بالحديث عن مستقبل زميله سوسو: "أجد فكرة أن يلعب كصانع ألعاب صعبة، هو يميل للطرف، هذا المركز يناسب باكيتا أكثر لأنه يطلب الكرة كثيراً".

ويلعب ميلان في الودية المقبل بكأس الأبطال الدولية أمام بنفكيا بالولايات المتحدة ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل.