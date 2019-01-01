بيولي يشيد بنجوم ميلان عقب تحقيق الفوز الثاني على التوالي

ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان يشيد بنجوم فريقه عقب تحقيق الفوز أمام نظيرهم بولونيا.

أعرب المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان عن سعادته بما قدمه فريقه من مستويات في اللقاء ضد بولونيا في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة وأشاد بنجوم ميلان.

وقال بيولي: "هدفنا المقبل هو التركيز على لقاء يوم الأحد القادم، علينا أن نستفيد من تلك الانتصارات التي نحققها أمام هذه الفرق الجيدة التي لعبنا أمامهم".

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وأضاف عن كريشتوف بيونتيك: "لقد كان هامًا للغاية بالنسبة لنا، وفاز بالعديد من الكرات الثنائية وقام بالكثير من العمل من أجل الفريق، وغادر الملعب بثقة كبيرة".

وأكمل عن تيو هيرنانديز: "أنا مؤمن أنه لديه دورًا كبيرًا في النصف الهجومي فهو لديه المؤهلات البدنية لذلك لكن علينا أن نخلق المساحات له".

وأنهى تصريحاته: "طريقة لعب سوزو كانت جيدة أيضًا، لدينا العديد من اللاعبين الذين قدموا مستويات طيبة اليوم، علينا أن نقدم ذلك الأداء في كل فرصة".

جدير بالذكر أن ميلان كان قد حقق الفوز الثاني على التوالي له اليوم أمام بولونيا بعدما أنهى اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.