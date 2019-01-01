بيولي يرد بتواضع على انتقادات جمهور ميلان

مدرب ميلان الجديد يستقبل حملة الهجوم عليه بصدر رحب

استقبل مدرب ميلان الجديد ستيفانو بيولي، موجة الانتقادات التي تعرض لها من قبل جماهير النادي بصدر رحب، مشيرًا إلى أن يتفهم الغضب الجماهيري، لانتمائه القديم لمنافس المدينة إنتر.

وبعد توليه المهمة خلفًا لمواطنه ماركو جيامباولو، قال بيولي في مؤتمر تقديمه للإعلاميين "جئت إلى هنا بحماس وعاطفة، وأعتقد أننا نستطيع القيام بأشياء عظيمة معًا".

وأضاف بشأن حملة الهجوم عليه، التي وصلت لحد وضع اسمه كثاني أسوأ "تريند" عالمي "أحترم المشجعين ولهم كل الحق في انتقادي، لكن هذا حافز إضافي بالنسبة لي".

وتابع "سأتحدث مع اللاعبين على الطريقة التي سنلعب بها، الأيام العشرة القادمة ستكون مهمة وسأسعى جاهدًا للاستفادة القصوى من كل فرصة".

وختم حديثه في هذا الصدد "سيكون من الجيد جدًا أن أنجح في توصيل أفكاري للاعبين في أسرع وقت ممكن، وهناك بعض اللاعبين الجيدين هنا. أعتقد أن ماركو عمل بشكل جيد، وبالنسبة لي. أود حقًا أن نلعب كرة القدم تُمتع المشجعين".

بيكيه في حوار صحفي أو لقاء تليفزيوني، بكل تأكيد سيكون هناك جانب للحديث عن ريال مدريد.🗣️🤷‍♂️



ولكن هذه المرة كان الأمر يتعلق بشأن ارتداء قميص مدريد👕 pic.twitter.com/ibFWuXUlhL — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

وسيخوض بيولي مباراته الأولى مع ميلان يوم 20 أكتوبر عندما يستضيف ليتشي على ملعب "سان سيرو" في واحدة من مواجهات الجولة الثامنة للسيري آ.