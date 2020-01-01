بيولي يؤكد غياب إبراهيموفيتش لمدة طويلة ويُعلن خطط ميلان للانتقالات

خططنا ثابتة..

أكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، أن ناديه لن يقتحم سوق الانتقالات الشتوية بحثًا عن بديل لزلاتان إبراهيموفيتش رغم ما أحدثه من فراغ بغيابه مؤخرًا.

وغاب إبراهيموفيتش عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة أمام نابولي في 22 نوفمبر، لكنه عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الأول هذا الأسبوع.

ولسوء حظ الروسونيري، أُصيب الدولي السويدي مرة أخرى وسيغيب لمدة شهر آخر، هذا بحسب ما أكده بيولي، الذي أكد أيضًا على عدم وجود تحركات شتوية لتدارك الموقف.

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بيولي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة ساسوولو "لقد كان يومًا غريبًا، كُنّا مقتنعين بأنه يمكن أن يتعافى في الوقت المناسب ليكون معنا غدًا حتى لبضع دقائق ثم حدث ما حدث".

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كما أضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة من أجله، فقد كان حريصًا للغاية على العودة، عمومًا سيعود أقوى من أي وقت مضى ولدينا بدائل يمكنهم اللعب في محله".

وتابع "الإصابة لن تغير استراتيجيتنا في سوق الانتقالات، رغم أنني متأكد أنه إذا ما تواجدت فرصة لتحسين الفريق فلن تبخل الإدارة علينا".

الجدير بالذكر أن ميلان تعادل في آخر مباراتين بالكالتشيو لكنه بقيّ على عرش صدارة البطولة برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف إنتر.