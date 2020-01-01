بيولي: ليس لدي تفسير حول ريمونتادا إنتر ضدنا

بيولي مُحبط من عودة إنتر..

أبدى ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، شعوره بالصدمة، بعد خسارة ديربي الغضب أمام جاره اللدود إنتر ، في المباراة التي جمعتهما الليلة.

إنتر نجح في قلب الطاولة على ميلان، بعدما حول تأخره بهدفين إلى انتصار عريض برباعية، ليقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي.

وقال بيولي، في تصريحات لشبكة "بين سبورتس": "من الصعب تفسير ما حدث في الشوط الثاني، لقد كنا جيدين في الشوط الأول، وفي المقابل لم يقدم إنتر شيئًا".

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وأضاف: "لقد قدمنا كرة قدم جميلة، ولكن في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني، عوقبنا بعدما اقترفنا أخطاءً كثيرة".

وتابع: "نحن نعرف قيمة هذه المباراة، في الشوط الثاني أرادنا أن نلعب ونكافح ونبسط سيطرتنا على الملعب، ولكن التركيز غاب عن اللاعبين، في بعض الكرات وبعد ذلك وقعنا فريسة لضغط لاعبي إنتر وارتكبنا أخطاء تلو الأخرى، وعوقبنا على ذلك".

وواصل: "يجب أن نبني على ما قدمناه الشوط الأول، فميلان بإمكانه أن يكون خطيرًا، ولكن علينا الحفاظ نحافظ على تركيزنا طيلة الـ90 دقيقة، حتى نستيطع ان نفوز، لقد دفعنا ثمن أخطائنا الليلة غاليًا".

وبسؤاله عن مهاجمه إبراهيموفيتش، أجاب: "أنه قيمة مضافة للفريق هذا واضح للجميع، لقد أحرز هدفًا وصنع آخر".

وأتم: "عامة، لقد أثبتنا أننا نستطيع تقديم مباريات جيدة، ويجب أن نبني على ما قدمناه في الشوط الاول".