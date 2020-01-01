بيولي: كرة القدم لا تعني شيء دون جماهير ومستقبلي لا يشغلني

ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان يؤكد أن مستقبله لا يعنيه في الوقت الحالي ويتحدث عن اللعب دون جماهير ضد جنوى.

أعرب المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن حزنه بسبب خسارة فريقه اليوم أمام نظيره جنوى في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيولي وأكد خلالها أن مستقبله لا يعنيه في الوقت الحالي، وتطرق خلالها للحديث عن اللعب دون جماهير في إيطاليا.

وقال بيولي: "بكل وضوح كرة القدم دون جماهير لا تعد كرة قدم، هذه هي الحقيقة بالنسبة للجميع، والأمر يكون مؤثرًا بشكل أكبر على الفرق أصحاب الأرض".

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وأضاف: "نحن لسنا في حاجة للحجج أو التبريرات، فالخسارة لم تكن بسبب اللعب دون جماهير أو بسبب الأزمات داخل النادي، كان يجب أن نتمتع بالمزيد من الإصرار خلال المواجهة".

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وأردف: "لقد لعبنا وسددنا العديد من الكرات لكننا علينا أن نقلل من الأخطاء التي نقع فيها، لقد سددنا 22 كرة واستحوذنا على اللعب، لا يمكن القول بأننا لم نلعب بشكل جيد".

وأكمل عن تصريحاته بوبان: "لقد قرأتها لكن لأكون صريحًا يجب أن أركز في عملي فقط ولا أشعر بالقلق حيال مستقبلي فأنا لا أعلم ما الذي سيحدث وهذا جزء من العمل، نحن هنا في نادٍ كبير مثل ميلان ويجب أن ننهي الموسم بشكل طيب".

وأنهى تصريحاته: "في النهاية ذلك ليس قراري وكل ما يمكنني القيام به هو العمل بكل ما لدي ومحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، أما الباقي لا يمكنني أن أناقشه".

جدير بالذكر أن ميلان كان قد أقال بوبان مساء الأمس في بيان رسمي قبل أن يتعرض للهزيمة اليوم أمام جنوى في سان سيرو بهدفين مقابل هدف وحيد.