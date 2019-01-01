بيولي: سيطرنا ضد بارما وعلينا أن نكون أكثر واقعية

ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان يؤكد على حاجة الفريق لتحسين الكثير من الجوانب رغم الفوز أمام بارما.

أعرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بفوز فريقه اليوم أمام نظيره بارما ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيولي وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع أن يقدم مستويات أفضل بالرغم من الفوز الذي حققه اليوم.

وقال بيولي: "لقد حصلنا على حوالي ٢٥ فرصة على المرمى اليوم وسيطرنا على بارما، وكنا نعلم مدى أهمية الفوز بالرغم من أن كل المباريات تعني ثلاث نقاط إلا أن بعض اللقاءات يكون أهم من البعض الآخر".

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وأضاف: "لقد قدمنا مباريات طيبة في الفترة الماضية لكننا لم نحصل على النتائج التي أردناها، لقد سيطرنا على الاستحواذ وسددنا الكرات وأظهرنا الذكاء والإصرار على الفوز لذلك استحقينا النتيجة".

وأكمل: "علينا أن نكون أكثر واقعية لأن مباراة واحدة لن تصلح كل شيء لنا، علينا أن نتطور في الكثير من النواحي وأن نحصل على أكبر قدر ممكن من النقاط قبل عطلة الشتاء لأن ميلان لا يمكنه البقاء في هذا المركز بالدوري الإيطالي".

وأردف عن لاعبه كريشتوف بيونتيك: "لا يوجد مهاجم يرفض تسجيل الأهداف أو يكون سعيدًا عندما يغيب عن إحرازها، نحن نتواجد هنا لنساعده وعليه أن يسمح لنا بذلك".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١١ في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ١٧ نقطة بعد حصوله على الثلاث نقاط من مواجهة اليوم ضد بارما بالفوز بهدف نظيف.