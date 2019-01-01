بيولي: سنذهب إلى بيرجامو للفوز على أتالانتا

أبرز ما قاله بيولي قبل مواجهة أتالانتا وميلان

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان إن مواجهة أتالانتا ستكون صعبة ولكن الروسونيري سيدخلها من أجل تحقيق الفوز ليس إلا.

ويحل ميلان ضيفًا ثقيلًا على مدينة بيرجامو ظهر الغد من أجل مواجهة أتالانتا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وقبل المباراة، تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان حول النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق مؤخرًا مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وأضاف: "أتالانتا فريق كبير وصعب ويقدم كرة قدم مميزة هذا الموسم وفي المواسم الأخيرة، لقد حجز مقعده في المراكز الأولى وأصبحت مواجهته تشكل خطرًا على الجميع"

وتابع: "ميلان في حاجة إلى التركيز التام والروح الانتصارية، لازلنا في وضع صغب للغاية، ولكن الآن يمكن أن نقول إننا امتلكنا هوية واضحة المعالم، ورغم ذلك، نحن غير راضين عن النصف الأول من الموسم"

وأردف: "لقد واجهت جاسبريني لسنوات من قبل، كان دائمًا أحد أصعب المدربين الذين أواجههم، تحركاته الدفاعية فريدة ولا أحد يلعب بهذه الطريقة، وبالنسبة لمنهجيته الهجومية فقد تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة"

وأكد: "إذا لم نقف ندًا قويًا أمام أتالانتا غدًا فسوف يسوقون هم اللقاء، يجب أن نكون في حالة استعداد دائمًا سواء والكرة بين أقدام لاعبينا أو لاعبيهم"

وحول لوكاس باكيتا وثيو هيرنانديز قال: "ما زالت مشاركتها محل شك، نتمنى أن يكونا جاهزين ولكن في حال لم يحدث ذلك فإننا لن نخاطر بهما"

وأكمل: "ليس لدينا ظهير آخر قادر على تقديم نفس الأداء الهجومي الذي يقدمه ثيو، لذلك يتعين علينا التفكير في حلول مختلفة في حال عدم مشاركته"

ميلان يحدد خليفة بيولي المحتمل

يذكر أن ميلان يحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز السادس برصيد 28 نقطة.