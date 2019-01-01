بيولي بعد خماسية أتالانتا: دفعنا ثمن الأخطاء وهذا ليس ميلان

بيولي خائب الأمل بعد الفضيحة التاريخية

أرجع مدرب ميلان ستيفانو بيولي سبب الهزيمة النكراء التي تعرض لها على يد أتالانتا بخماسية نظيفة، لكثرة الأخطاء التي ارتكبها الفريق منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

وبعد المباراة قال لشبكة (DAZN): "أخطأنا في المباراة وأمام أسوأ فريق لا يمكننا القيام بذلك، من الواضح أن هذا ليس ميلان الحقيقي، لأننا قدمنا عروضًا قوية في مباريات أخرى".

وأضاف "الآن علينا أن نتحمل بعض اللوم لأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وينبغي علينا أن نقوم بعمل أفضل، هذا لا يمكن أن يكون مستوانا الحقيقي".

وعن انهيار الفريق مرة واحدة بعد استقبال الهدف الأول، قال "أخطأت في وضع الخطة، وكان من الصعب التعافي، وقد منحنا أتالانتا الذي يعتبر من الأفضل في إيطاليا وحتى أوروبا مساحات كبيرة".

وتابع "نحتاج إلى العمل، وستكون البداية مني لأن هذا الأداء كان الأسوأ بالنسبة لنا، كنت آمل أن نعود إلى المسار الصحيح، لكننا خرجنا من المباراة، ومنحنا المنافسات المزيد من المساحات".

وأكمل تصريحاته الحزينة "كنت أتوقع أن تكون لنا ردة فعل مقبولة مع بداية الشوط الثاني، لكن بدلاً من ذلك، لعبنا أسوأ من الشوط الأول، لقد عانينا لإظهار ردة فعل أو عمل ضغط عالي، فقدنا الحدة من الناحية التكتيكية، لكن النادي يعرف التقييم الذي أجريته على مدار الأشهر الثلاثة الماضية".

وختم بالرد على سؤال حول مستقبل مهاجم الفريق السابق زلاتان إبراهيموفيتش وإمكانية ضمه في الشتاء، قائلاً "هذه الأسئلة يمكن توجيهها لإدارة النادي، هناك حديث عن إبراهيموفيتش منذ أكثر من شهر، وبالنسبة لي. قلت إنه بطل وسيحضر بشخصيته لرفع الكثافة والتركيز حتى في التدريب قبل المباريات الرسمية".