بيولي يفسر سر تحسن ميلان منذ وصول إبراهيموفيتش

ميلان يعيش فترة من التحسن

أكد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، على أن نجمه زلاتان إبراهيموفيتش شخصية ولاعب رائع، وأنه لم يطلب أن يعامل معاملة خاصة منذ عودته لصفوف الروسونيري.

ويعيش ميلان منذ عودة السويدي حالة من التحسن على صعيد النتائج، إذ تعادل مع سامبدوريا، ثم فاز على كالياري وأودينيزي بالدوري، وعبر لربع نهائي كأس إيطاليا.

وقال بيولي بالمؤتمر الصحفي للقاء بريشيا المقبل: "إبراهيموفيتش يقوم بعمل جيد للغاية، ولكن زملائه كذلك لأنهم ساعدوه على التأقلم سريعاً، لست متفاجئاً من مستواه".

وأضاف: "هو بطل ومن أفضل اللاعبين في العالم، أنتظر منه الكثير ولكن أجد شخصية مسؤولة، ولم يدخل علينا بتعالي، هذه ليست طبيعته، بل كان يساوره الفضول".

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واستمر المدرب: "الترتيب الذي يهمني هو ذلك يوم 24 مايو، نملك أهدافاً ونريد الاستمرار في الانتصارات، كلمات كاستييخو المسيئة؟ يجب أن تحفزنا، مرينا بفترة سلبية وساعدت".

وواصل: "غداً مباراة هي الأهم كما أقول في كل مؤتمر صحفي يسبق أي لقاء، لا أركز مع الترتيب، تونالي موهبة كبيرة ويملك جودة هائلة، ويجب أن نضعه في الاعتبار في لقاء الغد، بريشيا يقدم كرة جميلة".

وعن سوق الانتقالات: "سوسو ورودريجيز حاضران ويتدربان جيداً، الأخير تعافى من مشكلة بدنياً وأصبح جاهزاً، باكيتا؟ لازال هناك وقتاً في الميركاتو ونهايته، يفكر أنه يستحق اللعب مثل البقية، وهذا عادل".

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وختم: "يجب أن يصبح لاعباً أكثر كمالاً هجومياً ودفاعياً، إذا كنت لاعب هجومي يجب أن تصنع الكرات الحاسمة وتسجل أكثر، ريبيتش؟ يستحق اللعب أساسياً، ولكن هناك منافسة كبيرة".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الثانية كان قد انتهى بانتصار ميلان بهدف نظيف على ملعب "جيوسيبي مياتسا".