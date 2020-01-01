بيولي: أظهرنا الروح المطلوبة وغياب إبراهيموفيتش يؤثر علينا

ستيفانو بيولي يشكو غياب لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش في مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا.

أعرب المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بالروح التي أظهرها فريقه اليوم ضد هيلاس فيرونا في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيولي وأكد خلالها أن الفريق كان رد فعله رائعًا على تقدم الضيوف في النتيجة.

وقال بيولي: "اليوم أظهرنا الروح المطلوب والرغبة في تحقيق الفوز، لكن لا يوجد وقت للتفكير فيما مضى فنحن أمامنا مباريات صعبة في الفترة المقبلة ويجب أن نستعيد طاقتنا قبلها".

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وأضاف عن وضع إبراهيموفيتش: "أتمنى أن يلحق بمباراة الديربي، لقد عانى من إصابة عضلية مطلع هذا الأسبوع لكنه غاب عن المباراة بسبب المرض أيضًا، فرص مشاركته في اللقاء القادم عظيمة".

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وأردف: "غياب إبراهيموفيتش يؤثر علينا على أكثر من جانب، لكننا حققنا الانتصارات كذلك من دونه، لقد افتقدناه اليوم لكنني سعيد بما أظهره الفريق من رغبة بالرغم من التعادل".

وأكمل عن أول مشاركة لدانييل مالديني: "هو يملك القدرات الفنية والموهبة لكن ذلك ليس بالأمر الكافي من أجل مشاركته، لقد عمل بشكل جيد مؤخرًا لذلك شارك".

وكان ميلان قد تعثر اليوم أمام نظيره هيلاس فيرونا بعدما تعادل معهم بهدف لكل فريق، لتتوقف انتصارات النادي بعد سلسلة أخيرة أمام كالياري وأودينيزي وبريشيا.

جدير بالذكر أن ميلان بعد مباراة اليوم ارتفع لرصيده للنقطة رقم 32 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.