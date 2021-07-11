بين ميسي ونيمار .. من الأفضل في نهائي كوبا أمريكا 2021؟

ميسي رفع بطولة كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه ونيمار فشل في حصد اللقب

انتصر منتخب الأرجنتين على البرازيل بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا ليحقق بطولة كوبا أمريكا 2021.

الأرجنتين فازت بأول لقب لها على الإطلاق منذ كوبا أمريكا 1993 كما حققت أول انتصار على البرازيل في نهائي البطولة.

وخسرت البرازيل كوبا أمريكا للمرة الأولى على أرضها، إذ نظمت البطولة 5 مرات سابقة فازت بها كلها.

كما فشل نيمار في التتويج بكوبا أمريكا بعد غيابه عن نسخة 2019 الماضية بداعي الإصابة.

ما الذي قدّمه ميسي في نهائي كوبا أمريكا 2021 أمام البرازيل؟

ميسي لعب 90 دقيقة أمام البرازيل ولم يسجل أو يصنع أي هدف كما لم يسدد سوى كرة واحدة خرجت بعيدة عن المرمى، ونجح في مراوغة واحدة من أصل 3 محاولات.

وصنع البرغوث فرصتين للتسجيل كما أهدر فرصة كبيرة سانحة للتسجيل وانتصر في 3 ثنائيات فقط من أصل 14 كما تم مراوغته 4 مرات.

ما الذي قدّمه نيمار في نهائي كوبا أمريكا 2021 أمام الأرجنتين؟

نيمار لعب هو الآخر المباراة كاملة وسدد كرتين فقط في دفاعات الأرجنتين لكنّه أتم 9 مراوغات ناجحة من أصل 15 محاولة.

نيمار تفوق في 14 ثنائية من أصل 28 تم تعرض للعرقلة 5 مرات وصنع 4 فرص سانحة للتسجيل.

وبالطبع لم يسجل أي هدف أو يصنع هدف بما إن البرازيل خسرت 1-0.

من الأفضل في نهائي كوبا أمريكا 2021 بين ميسي ونيمار؟

تفوق نيمار بصورة ملحوظة على ميسي في المباراة وكان الأكثر خطورة من جانب البرازيل ولذلك تعرض للكثير من التدخلات، إلا أنّه لم يكن حاسمًا بما يكفي.

صحيح صنع 4 فرص سانحة للتسجيل لكنّه كان يعطل اللعب كثيرًا بكثرة المراوغات في بعض الأوقات، إلا أنّه كان محور الخطورة بشكل واضح.

أما ميسي فلعب أقل مباراة له في كوبا أمريكا الحالية وأهدر فرصة غريبة جدًا لا يهدرها البرغوث في العادي، إلا أنّ القدر وقف بجانبه هذه المرة واستفاد من تألق دي بول ودي ماريا ليحقق اللقب.