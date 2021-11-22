بين قدرات هجومية محدودة واستغلال أنصاف الفرص .. الهلال وبوهانج في أرقام

لا صوت يعلو خلال الـ24 ساعة القادمة على صوت نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الذي سيجمع الهلال السعودي مع ضيف بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

تحدثنا في جول النسخة العربية عن العديد من جوانب اللقاء، ونصل الآن للمقارنة الرقمية بين الفريقين وأدائهما في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إذ ربما لا تعطينا الأرقام صورة مؤكدة عن الأداء الفني لكنها تُقدم على الأقل دلائل على بعض النقاط والتفاصيل.

تفوق هجومي للهلال ودفاعي لبوهانج

لعب كلًا من الهلال وبوهانج بدءًا من دور المجموعات 9 مباريات في دوري أبطال آسيا 2021، وقد فاز الفريق السعودي في 6 مباريات وتعادل في واحدة وخسر اثنتين، فيما حقق الفريق الكوري الجنوبي الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 ولم يخسر سوى لقاء واحد.

سجل الهلال 18 هدفًا وهو أكثر فرق غرب آسيا إحرازًا للأهداف، فيما سجل بوهانج 14 هدفًا كان منهم 3 ركلات جزاء .. الفريق السعودي لم يتحصل على أي ركلة جزاء خلال البطولة.

استقبل الهلال خلال البطولة 10 أهداف، فيما لم يستقبل بوهانج سوى 6.

الهلال .. فريق استغلال أنصاف الفرص

لم يُسجل بوهانج أي هدف من خارج منطقة الجزاء، فيما استطاع الهلال إحراز هدفين، وقد كان عدد الأهداف المتوقعة للزعيم 12.91، فيما ذلك الخاص بالفريق الكوري الجنوبي كان 14.82، أما رقمه دون ركلات جزاء فكان 12.46.

الرقم السابق بربطه مع عدد أهداف الفريقين نجد أن الهلال استطاع إحراز الكثير من الفرص الصعبة والأهداف غير متوقعة، فيما جاء الرقم للكوريين مقارب.

يشترك الفريقان في رقم واحد هو إتاحة 17 فرصة محققة للتسجيل لهما، واستغلالهما 10 منها، بنسبة نجاح وصلت إلى 58.82%.

الهلال صنع 92 فرصة للتسجيل منها 15 محققة، فيما صنع بوهانج 94 لكن منها 11 محققة، وهذا الرقم يؤكد أن هجوم الكوريين محدود القدرات فيما يخص استغلال الفرص الصعبة.

فيما يخص التسديدات، تتشابه أرقام الفريقين كثيرًا، إذ حاول نجوم الزعيم التسديد 124 مرة قطع الدفاع 27 تسديدة وذهبت 53 خارج المرمى، أما بوهانج فقد حاول التسديد 123 مرة قطع الدفاع منهم 25 تسديدة وذهبت 55 خارج المرمى ... التسديدات على المرمى للسعوديين بلغت 44 وللكوريين 43.

الهلال محظوظ؟ القائمين والعارضا تصديا لـ7 تسديدات من نجوم الهلال هذا الموسم في دوري أبطال آسيا، فيما كان نصيب لاعبي بوهانج 4 تسديدات.

بوهانج .. الفريق الجماعي الصلب دفاعيًا

بوهانج استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات حتى وصل النهائي، فيما استطاع الهلال فعل الأمر في 4 مباريات.

الفريق الكوري الجنوبي لم يستقبل على مرماه سوى 24 تسديدة فيما استقبل مرمى الهلال 40 تمريرة، وهذا يؤكد قوة الدفاع الكوري الجنوبي وصعوبة الوصول لوضعية جيدة للتسديد على مرماه.

ننتقل إلى التمريرات، مرر لاعبو الهلال 5052 تمريرة بدقة 87% منها 2055 في نصف ملعبهم بدقة 92% و2997 في نصف ملعب الخصم بدقة 2997.

تمريرات بوهانج وصلت إلى 4446 تمريرة، بدقة 84%، منها 2132 في نصف ملعبهم بدقة 91% و2314 في نصف ملعب المنافس بدقة 77% فقط.

حاول نجوم الهلال المراوغة 164 مرة نجحوا في 89، فيما حاول نجوم بوهانج 142 مرة نجحوا في 65، وهذا يُوضح فارق القدرات الفردية بين اللاعبين كما أقر بذلك مدرب الكوريين.

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