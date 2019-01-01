بين دالوت ويونج - أرقام بيساكا تمنحه الأفضلية في مانشستر يونايتد

مقارنة بين ما قدمه دالوت ويونج وبيساكا الموسم الماضي في البريميرليج

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إتمام التعاقد مع آرون بيساكا من كريستال بالاس ليدعم مركز الظهير الأيمن.

الشياطين الحمر عانى كثيرًا خلال الموسم الماضي على المستوى الدفاعي ولذلك جاء التعاقد مع ظهير أيمن بإمكانيات بيساكا لحل هذه جزء من الأزمة.

واعتمد المدرب أوليه سولشار على أشلي يونج ودييجو دالوت في مركز الظهير الأيمن ولكن أرقامهما خلال الموسم الماضي تبرهن على قيمة وأهمية ضم لاعب بحجم بيساكا.

في التقرير الآتي نستعرض مقارنة رقمية بين ما قدمه لاعب كريستال بالاس وثنائي مانشستر يونايتد.

🚨 رسميًا.. مانشستر يونايتد يُعلن تعاقده مع آرون وان بيساكا لمدة 5 مواسم مع خيار التمديد لسنة إضافية 🔴 pic.twitter.com/7tQ58FenfK

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

بيساكا Vs يونج

لا يتفوق يونج على مواطنه بيساكا سوى في عدد الأهداف المسجلة، إذ أحرز صاحب الـ 33 عامًا هدفين في 30 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي بينما لم يسجل ذو الـ 21 ربيعًا أي هدف.

بالنظر إلى دقة العرضيات، فإن بيساكا يمتلك 21.4% مقابل 14.7% ليونج، الأول صنع 3 أهداف و11 تمريرة حاسمة والأخير صنع هدفين و37 تمريرة حاسمة.

التفوق الدفاعي لبيساكا كاسح، فاللاعب افتك الكرة 90 مرة بنجاح مقابل 32 ليونج، كما شتت الكرة 129 مرة مقابل 58.

فيما يتعلق بقطع الكرات، فلاعب بالاس السابق نجح في 84 مرة مقابل 55 لقائد الشياطين الحمر كما بلغت دقة تمريراته في ملعب الخصم 69% مقابل 62.5% وحتى المراوغات الناجحة وصلت إلى 61 مقابل 17.

لم يرتكب الوافد الجديد لمسرح الأحلام أخطاءً كبيرة، إذ احتُسب عليه 23 مخالفة مقابل 37 ليونج ولكنّه تسبب في ركلة جزاء واحدة.

بيساكا Vs دالوت

دالوت على المستوى الهجومي لم يسدد أو يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي بينما بلغت دقة عرضياته 27.7% متفوقًا على بيساكا بنسبة بسيطة.

دفاعيًا لم يقم بافتكاك الكرة سوى 12 مرة فقط بنسبة نجاح بلغت 50% وشتت الكرة 30 مرة واعترضها مرتين وقطعها 10 مرات مقابل 84 مرة لبيساكا.

حتى المرواغات الناجحة لم يقم سوى بـ 11 فقط ونسبة التمرير في ملعب الخصم 62.4% كما تسبب في 12 مخالفة وركلة جزا للمنافس.

الأرقام تؤشر بقوة على قيمة بيساكا وأهمية هذه الصفقة لتطوير الدفاع وخاصة أنّ صاحب الـ 21 عامًا يتميز بالقيام بمهامه الدفاعية على أكمل وجه.

فهل يسير مانشستر يونايتد في الطريق الصحيح نحو استعادة الأمجاد وبطولة الدوري الإنجليزي الغائبة منذ 6 مواسم؟!