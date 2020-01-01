بين تتويج النصر أو التأجيل، ماذا سيحدث إن توقف الدوري السعودي بسبب كورونا؟

الهلال حاليًا بعد الوصول إلى الجولة الـ22 مازال متربعًا على الصدارة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة جدل كبيرة على مختلف الأصعد بسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرًا، والذي وضع جميع الأحداث الرياضية تحت التهديد، خاصة في ظل تأجيل وإلغاء بعض الأحداث الرياضية.

جماهير الكرة السعودية تناولت الأمر بشكل مختلف، فالصراع حاليًا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مازال مشتعلاً سواء داخل الملعب أو خارجه.

الهلال حاليًا بعد الوصول إلى الجولة الـ22 مازال متربعًا على الصدارة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة مطلع مايو المُقبل.

المزيد من الفرق

مطالب نصراوية خرجت من سعود الصرامي المتحدث الرسمي للفريق بضرورة عودة الدورة الرباعية من أجل حسم البطولة وعودة الإثارة إلى المسابقة مُجددًا.

واقترح المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصرامي على مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة المربع الذهبي لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد.

وغرد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” منذ أيام : “عودة المربع الذهبي أفضل قرار يمكن لاتحاد الكرة اتخاذه لإعادة روح المنافسة و معالجة الأخطاء المؤثرة التي وقع فيها الحكام و أثرت على جدول الفرق”.

وأضاف : “لا أعتقد أن اتحاد الكرة سيجد حرجًا في ذلك أو أن الوقت سيمنعه من إعادة المربع الذهبي بعد تعطل كأس آسيا للأندية والمنتخبات”.

وأثارت تغريدة الصرامي جدلاً حيث علق الإعلامي عبدالمحسن الجحلان :“اللي يطالب بالمربع أنصار الفريق الذي لم يسبق وأن تصدر المشهد وحقق بطولتين كحال (النصر) وكان فريقك في آخر مقعد من المربع، الهلال تصدر ( 7 ) مرات وحصل على بطولتين، ومثلها نال البطولة وهو ليس الأول، يعني خسر 3 بطولات“.

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هذه التقارير مع الأخبار المتزايدة حول العالم بشأن تأثير فيروس "كورونا" على البطولات الكبرى والتي كان آخرها تأجيل مباريات الدوري الإسباني تجعلنا نطرح تساؤل حول مصير البطولة خلال الأسابيع المُقبلة.

وحاولت وزارة الرياضة السعودي اتخاذ إجراءات احترازية بمنع الجماهير من حضور المباريات كبداية من أجل الحفاظ على استمرار المسابقة ولكن الوضع قد يُصبح أخطر الفترة المُقبلة.

ولكن دعونا نطرح ما هي الاحتمالات الممكنة في حال وجود أي أزمة لاستكمال المسابقة :

تأجيل البطولة

قد يتم تأجيل مباريات الدوري السعودي على غرار البطولات الكبرى لفترة مؤقتة، ومعادة لعب باقي المباريات في موعد يتم تحديده لاحقًا وعلى الأغلب قد يكون خلال الصيف، من أجل تفادي إلغاء النسخة الحالية، وقد يكون هذا الخيار منطقيًا وفقًا لما يحدث في مختلف البلدان حول العالم.

عودة المربع الذهبي

مقترح المسؤول النصراوي قد يكون داخل الحسابات من أجل تفادي الإلغاء وكذلك محاولة إنهاء البطولة بأي حال من الأحوال خلال هذه الفترة وتجنب تمديد المسابقة لفترة أطول، من أجل الحفاظ على روزمانة الدوري سواء للموسم الحالي أو الموسم الجديد.

إلغاء الدوري

قد يكون الخيار الأصعب ولكنه يبقى مطروحا في حالة تطور الأمور بشكل أكبر وتعرض أحد اللاعبين أو أكثر في المسابقة للإصابة بالفيروس، وفي هذه الحالة قد يتم تتويج النصر باللقب بصفته حامل لقب الموسم الماضي 2018\2019، ولكن هذا الخيار قد يصنع حالة جدل كبيرة في الوسط الرياضي السعودي.