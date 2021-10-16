بين السلبية والإمتاع .. ماذا قدم ماريجا وبيريرا أمام برسبوليس؟

ماريجا وبيريرا ساهموا في انتصار الهلال على برسبوليس

تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على برسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بالعاصمة السعودية الرياض.

الهلال انتصر على برسبوليس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت في ربع نهائي البطولة القارية، أحرز أهداف المباراة سالم الدوسري هدفًا والفرنسي بافيتمبي جوميس هدفين.

وحصد سالم الدوسري لقب أفضل لاعب في المباراة من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظرًا لما قدمه من مستوى مميز للغاية خلال تلك المواجهة.

ولكن دائمًا ما تنتظر الجماهير من الصفقات الجديدة الكثير، ولذلك سنستعرض معكم ما قدمه المالي موسى ماريجا، والبرازيلي ماتيوس بيريرا في مباراة برسبوليس.

موسى ماريجا

شارك ماريجا بشكل أساسي، ولم يقم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بتغييره إلا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حيث شارك بدلًا منه محمد جحفلي.

ماريجا لم يسجل أو يصنع أهدافًا أمام برسبوليس الإيراني، وسدد الكرة 3 مرات، واحدة على المرمى وتسديدتين خارج المرمى.

لم تتح أمام ماريجا أي فرصة مؤكدة من أجل التهديف، في ظل توظيفه كجناح أيمن طوال المباراة، حيث كان تركيزه فقط على صناعة الفرص، وهو الأمر الذي لم ينجح فيه.

ماريجا مرر الكرة 22 مرة، منها 16 تمريرة صحيحة، و 6 تمريرات خاطئة، واللاعب المالي قدم مستوى متوسطًا، ولم يصل إلى المنتظر منه حتى الآن.

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ماتيوس بيريرا

لعب بيريرا 83 دقيقة، حتى تم تغييره ونزول اللاعب مصعب الجوير بدلًا منه، وقدم مستوى مميزًا كعاته، ليفرض نفسه واحدًا من نجوم المباراة، إن لم يكن أفضلهم.

النجم البرازيلي لم ينجح في تسجيل أهداف، ولكنه صنع هدفًا، وسدد الكرة 4 مرات، منها تسديدة على المرمى ومثلها خارج المرمى، وتسديدتين تصدى لهما دفاع برسبوليس.

لم تتح أمام بيريرا أي فرص مؤكدة من أجل التهديف، ولكنه صنع فرصتين مؤكدتين من أجل التهديف، تم استغلال واحدة فقط وتم تسجيلها.

ومرر ماتيوس بيريرا الكرة 39 مرة، منها 35 تمريرة صحيحة و 4 تمريرات خاطئة.