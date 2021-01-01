بين البقاء والعودة لريال مدريد .. المدير الفني لتوتنهام يكشف الخطوة الفاصلة في مستقبل بيل

حيرة مستقبل بيل..

قال المدير الفني لنادي توتنهام ريان ميسون أن بقاء جاريث بيل في صفوف السبيرز خلال الموسم المقبل يعتمد على محادثة ستحدث بين اللاعب والنادي اللندني وريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بعد مباراة فاز فيها توتنهام على شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، تلك التي شهدت تألق النجم الويلزي بتسجيله هاتريك، قبل أن يسجل سون هيونج مين الهدف الرابع.

وحول ذلك، قال ريان ميسون: "أولويتنا الآن أن يكون جاريث بيل سعيدًا في التدريبات وفي المباريات ويمنحنا العطاء الأفضل". وذلك ردًا على إمكانية عودته لريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المدرب المؤقت لشبكة سكاي سبورتس: "قلت طوال الوقت أن جاريث بيل لم ولن يفقد تلك القدرة على تسجيل الأهداف والفاعلية في الثلث الأخير، إنه لاعب من طراز فريد وعالمي، لقد أثبت ذلك على مدى سنوات عديدة".

وتابع: "أعتقد أنه ما إذا كان بإمكان بيل البقاء معنا سيبقى، ولكن الأمر ليس بيد طرف واحد، هي مناقشة بمجرد انتهاء الموسم ستكون بين اللاعب وتوتنهام وريال مدريد، أولويتنا هي المباراة التالية.".

جاريث بيل لديه عقد مع ريال مدريد ولكنه رحل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى توتنهام، ولم تكن التجربة ناجحة مع المدير الفني المُقال جوزيه مورينيو، في انتظار ما تبقى من الموسم.

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جدير بالذكر أنه قبل مباراة اليوم كان جاريث بيل قد شارك في 12 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مع توتنهام، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع هدفين.