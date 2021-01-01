بين الاتفاق وبيع لاوتارو أو شكرينيار .. أزمة إضافات لوكاكو بين مانشستر وإنتر

الحقيقة تبدو غائبة..

جدل كبير أُثير في الساعات الأخيرة حول حقيقة دفع إنتر لمستحقات متبقية عليهم إلى مانشستر يونايتد بشأن صفقة انتقال روميلو لوكاكو، والتي حدثت في صيف 2019.

الدولي البلجيكي وصل إلى سان سيرو نظير 74 مليون يورو، وبحسب الصحف الإيطالية فإن وباء كورونا وتوابعه الاقتصادية تسبب في تأخير بعض أقساط الصفقة.

لكن هل دفع إنتر ما عليه أم لا؟ لا أحد يعرف الحقيقة المطلقة، فهناك تباين بين المصادر الإيطالية المختلفة حول وضع إدارة النيراتزوري وطبيعة علاقتها مع نظيرتها في أولد ترافورد.

كورييري: إنتر لم يدفع ومانشستر يونايتد يطلب التعويض

بحسب تقرير من صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فإن إنتر لم يدفع لمانشستر يونايتد مكافأة مدرجة في العقد، وبدأت إدارة مانشستر يونايتد في طلب تعويض عن ذلك.

الصحيفة أشارت إلى أن قيمة المكافأة 5 ملايين يورو، هذا إلى جانب أن إنتر لا يزال مدينًا للمانيو بـ50 مليون يورو مقابل انتقال لوكاكو.

لهذا، فإن إدارة مانشستر يونايتد تطلب بدلًا من النقود أن تتحصل على خدمات لاوتارو مارتينيز أو ميلان شكرينيار.

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لا ريبابليكا: إنتر دفع الأموال ولا أزمات

من جهة أخرى، نشرت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية تأكيدًا على أن إنتر قد دفع مكافأة لمانشستر يونايتد أُجلت من الصيف الماضي إلى يوليو المقبل بسبب فيروس كورونا، بلغت قيمتها 1.9 مليون يورو.

لكن إنتر دفع المبلغ قبل الموعد المستحق، وبالتحديد في شهر يناير الحالي رغم ما يُعانيه النادي حاليًا من أزمة مالية في تدفق الأموال ورغبة الملاك الصينيين في إيجاد معاونين لهم بسان سيرو.

Questione #Lukaku. L'Inter doveva 1.9 mln di bonus al Man United alla fine della scorsa stagione. Post pandemia, i club hanno rinegoziato i tempi del pagamento: luglio 2021. L'Inter ha invece già saldato quel bonus a gennaio. I rapporti fra i club sono buoni — franco vanni (@franvanni) March 3, 2021

إنتر عليه أيضًا أن يدفع 10 ملايين يورو من أجل أشرف حكيمي إلى ريال مدريد قبل نهاية شهر مارس الحالي، والإدارة تعمل جاهدة للوفاء بتلك الالتزامات الضخمة.

الحل المقترح سيكون أن تتحصل الإدارة الزرقاء على قرض لتدارك الموقف وإعادة تمويل الديون، وإما أن تتم عملية بيع النادي خلال وقت قريب.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن ريبابليكا أكدت على العلاقة المميزة التي تجمع إدارة إنتر ومانشستر يونايتد، ونفت تمامًا وجود أي أزمة أو مساومات بين الطرفين.