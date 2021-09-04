بين الأغلى في الدوري الإنجليزي.. صلاح يطلب راتبًا خياليًا للاستمرار مع ليفربول

محمد صلاح ينقل طلباته إلى ليفربول من أجل تجديد عقده.

رغم عدم قيام نادي ليفربول الإنجليزي بعمل كبير في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن إدارة "الريدز" تتحرك بخطى واثقة نحو تجديد عقود أبرز نجوم الفريق.

ليفربول تعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من لايبزيج الألماني، ليكون الصفقة الوحيدة للفريق الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما تسبب في إحباط لجماهير "الريدز".

لكن في اتجاه آخر، فإن ليفربول نجح بشكل كامل في عملية تجديد عقود نجومه، والتي بدأها من ترينت ألكساندر أرنولد، ثم فيرجيل فان دايك، والبرازيليان فابينيو وأليسون، ثم أندرو روبرتسون، وأخيرًا جوردان هندرسون، والدور الآن على المصري محمد صلاح.

عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، ويحصل بموجبه على 233 ألف يورو أسبوعيًا.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن محمد صلاح يطلب من إدارة ليفربول أن ترفع راتبه بأكثر من 100%، حيث يرغب قائد منتخب مصر أن يحصل على 583 ألف يورو أسبوعيًا.

وفي حالة قبل ليفربول طلبات محمد صلاح، فإن ذلك لن يجعله فقط أعلى لاعب أجرًا في تاريخ "الريدز"، بل سيجعله كذلك واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وحسب المصدر نفسه، فإن ليفربول قد لا يقبل طلب صلاح الحالي، رغم استعداده التام لمنح الدولي المصري زيادة ضخمة في راتبه.

صلاح وصل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ومنذ ذلك الوقت أصبح واحدًا من بين أبرز اللاعبين في صفوف "الريدز" وحطم العديد من الأرقام القياسية سواء في الدوري الإنجليزي أو مع فريقه.

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