بين الأربعة الكبار .. من هو أكثر فريقًا تغييرًا للمدربين بالدوري السعودي؟

تعرف على الفريق الأكثر تغييرًا للمدربين بين الرباعي الكبار.

ظاهرة تغيير المدربين، هي سمة الأندية السعودية خلال السنوات الماضية، والسبب ورائها هو الضغط الجماهيري بعد أي تعثر، والهدف منها هو إرضاء الجماهير والسعي وراء تحقيق الانتصارات والبطولات، فمن هو أكثر فريق قام بتغيير مدربيه خلال آخر 5 سنوات؟

الاستقرار الفني يعد واحدًا من أهم عناصر نجاح أي فريق، لأن استمرار المدرب مع اللاعبين، يعطي انسجامًا كبيرًا، ويجعل المدرب قريبًا من اللاعبين، ويعرف قدراتهم بشكل جيد.

الأمر السلبي الموجود بالكرة السعودية حاليًا، هو كثرة تغيير المدربين، سواء على مدار الموسم الواحد، أو خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تحافظ الأندية على مدربيها إلا قليل منهم.

المزيد من الفرق

ونستعرض سويًا خلال السطور التالية، أكثر الفرق تغييرًا للمدربين، وسط الأربعة الكبار "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" خلال السنوات الخمس الماضية..

قام نادي الهلال بتغيير 8 مدربين خلال السنوات الخمس الماضية، حيث البداية كانت مع المدرب اليوناني جورجوس دونيس عام 2015، ولكنه رحل ليتولى المدرب الأوروجوياني جوستافو ماتوساس في يونيو 2016 حتى سبتمبر من نفس العام.

الأرجنتيني رامون دياس هو من تولى مهمة تدريب الهلال بدلًا من ماتوساس، واستمر مع الفريق عامين، حتى رحل في فبراير 2018، وتولى مواطنه خوان براون المهمة مؤقتًا، حتى تم التعاقد مع البرتغالي جورج جيسوس، في يونيو 2018 حتى يناير 2019.

وبعدها تمت إقالة جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش في يناير 2019 ورحل سريعًا في إبريل من نفس العام، وبعدها تولى المهمة مؤقتًا البرازيلي بريكليس شاموسكا، حتى مايو 2019، حتى جاء المدرب الحالي الروماني رازفان لوشيسكو الذي يتولى المهمة حاليًا.

خلال الفترة من 2015 حتى 2020، تولى مهمة تدريب نادي النصر 10 مدربين، حيث البداية كانت مع الكولومبي رينيه هيجيتا كمدرب مؤقت، حتى تم التعاقد مع الإيطالي فابيو كانافارو في 2016، ولكنه رحل سريعًا، ليعود هيجيتا مرة أخرى بشكل مؤقت.

وتعاقد نادي النصر مع الإسباني راؤول كانيدا في 2016، ثم رحل وتم التعاقد مع زوران ماميتش الذي استمر حتى عام 2017، وبعدما رحل تم التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وبعده جاء البرازيلي ريكاردو جوميس، ثم تم التعاقد مع الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس حتى عام 2018.

وبعدها تعاقد النصر مع الأوروجوياني دانيال كارينيو في 2018، ورحل في 2019 ليتم التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، الذي يتولى مهمة تدريب النصر حاليًا، ويقوده لتحقيق الإنجازات.

10 مدربين أشرفوا على تدريب نادي الاتحاد من عام 2015 حتى وقتنا الحالي، البداية عند الروماني لاسزلو بولوني، ولكنه رحل وتم التعاقد مع مواطنه فيكتور بيتوركا الذي استمر حتى عام 2016.

وجاء التشيلي الشهير جوزيه سييرا لتدريب الاتحاد عام 2016 حتى 2018، وبعدها تم التعاقد مع رامون دياز مدرب الهلال السابق، الذي لم يستطع النجاح مع العميد، ليرحل ثم يتم التعاقد مع بندر باصريح بشكل مؤقت.

الاتحاد فاجئ الجميع بالتعاقد مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش في عام 2018 ولكنه رحل في 2019 دون تحقيق أي إنجاز مع الفريق، ليعود مسؤولي العميد للتعاقد مع سييرا مجددًا والذي لم يستمر طويلًا، ليرحل ويقود الفريق محمد العبدلي بشكل مؤقت.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع الهولندي هينك تين كات عام 2019 واستمر حتى 2020، وبعدها تعاقد الاتحاد مع البرازيلي فابيو كاريلي، الذي يقود مهمة تدريب الاتحاد حاليًا.

يعد فريق النادي الأهلي هو الأكثر تغييرًا للمدربين خلال الخمس سنوات الماضية، ضمن الفرق الأربعة الكبار، حيث قام بتغيير المدرب 12 مرة.

البداية كانت عند المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي تولى المهمة من يوليو 2014 حتى مايو 2016، وبعده تولى البرتغالي جوزيه جوميز المسؤولية خلال الفترة من مايو 2016 حتى سبتمبر من نفس العام، وبعده عاد كريستيان جروس ليقود المهمة خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى مايو 2017.

وتم التعاقد مع الأوكراني سيرهي ريبروف الذي تولى المهمة خلال الفترة من يونيو 2017 حتى إبريل 2018، وبعدها تم التعاقد التونسي فتحي الجبال ليتولى المسؤولية خلال الفترة من إبريل 2018 حتى مايو من نفس العام.

وتعاقد الأهلي مع الأرجنتيني فابيو جويدي في مايو 2018 حتى فبراير 2019، وبعده الأوروجوياني جورجي فوساتي، خلال الفترة من فبراير 2019 حتى إبريل 2019، وتوى يوسف عنبر المهمة مؤقتًا من إبريل 2019 حتى مايو من نفس العام، وجاء الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش ليتولى المهمة لفترة 3 شهور من يونيو إلى سبتمبر 2019.

للمرة الثالثة تم التعاقد مع جروس ولكنه هذه المرة لم يستمر طويلًا، حيث تولى المهمة من أكتوبر 2019 حتى فبراير 2020، وبعدما رحل تولى مازن بهكلي لمدة أيام، حتى تم التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني الحالي.