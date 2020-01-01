بينيتيز يكشف حقيقة تعليمه كريستيانو رونالدو للركلات الثابتة

رافاييل بينيتيز المدير الفني الأسبق لريال مدريد والحالي لداليان برو الصين يكشف عن طبيعة علاقته بكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي.

كشف رافاييل بينيتيز المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد الإسباني والحالي لفريق داليان برو الصيني عن تفاصيل جديدة في علاقته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية لبينيتيز نفى خلالها ما نُشر قبل سنوات حول وجود خلاف بينه هو ورونالدو بسبب منح المدرب الإسباني لقرص صلب به لقطات تعليمية للركلات الثابتة.

وقال بينيتيز: "ما قيل في ذلك الشأن مجرد كذبة، لم يحدث أن تحدثت مع رونالدو عن كيفية لعبه للركلات الثابتة طوال فترتي في ريال مدريد".

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وأضاف: "المحادثة الوحيدة في ذلك الشأن كانت في أستراليا خلال التحضير للموسم وأخبرته أنني درست طريقته أثناء تدريبي لليفربول مع مدرب الحراس حتى لا نكرر أخطاء الآخرين".

وأكمل: "عندما كنت مدربًا في ريال مدريد جئنا بكاسيميرو وكوفاسيتش ولوكاس واثنان منهما الآن لا يزالا في الفريق ويقدمان مستويات جيدة، لا أريد التبجح في ذلك الشأن".

وأنهى تصريحاته: "بعد ستة أشهر فقط من بدايتي معهم قرروا ألا يجعلوني أكمل ما بدأته، أيًا كان السبب لا أحب الحديث في ذلك الشأن".

جدير بالذكر أن بينيتيز كان قد قاد ريال مدريد في 25 مباراة حقق الفوز في 17 منهم وتعادل في خمسة لقاءات وخسر ثلاث منهم رباعية برشلونة الشهيرة دون ميسي.