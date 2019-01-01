بينيتيز يفتح النار على نيوكاسل ويوضح أسباب رحيله

رافاييل بينيتيز المدير الفني السابق لنادي نيوكاسل يوضح أسباب رحيله عن الفريق ويفتح النيران على إدارة النادي الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني السابق لفريق نيوكاسل الإنجليزي إدارة الفريق بعد ساعات قليلة من انتهاء تعاقده مع النادي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره بينيتيز وودع من خلاله جماهير ونجوم فريق نيوكاسل، عقب أن تأكد من عدم استمراره مع الفريق.

وكتب بينيتيز: "شكرًا لكم على الثلاث سنوات المذهلة بكل الإثارة والتحديات التي خضناهم معًا، ما حصلت عليه من دعم وشغف منكم كان لا يصدق بالنسبة لي".

وأضاف: "سانت جيمس بارك كان دومًا مميزًا، الفوز بخماسية على توتنهام كان مليء بالمشاعر، ومنذ ذلك اليوم شعرت أنني أنتمي لهذا المكان، وأنني في منزلي".]

"هذه هي الطريقة الوحيدة ليستمر بينيتيز في نيوكاسل"

وأكمل: "شكرًا للجميع في النادي على مساعدتهم للفريق، وشكرًا للاعبين نيوكاسل الذي تطورا وقاتلوا معنا ومع الجهاز الفني، لقد كانت تلك العناصر هي الأفضل التي عملت معها".

وحول عدم التجديد أردف: "أردت أن أبقى لكنني لم أرد أن أوقع على أي عقد، كنت أريد أن أصبح جزءًا من مشروعًا، لكن لسوء الحظ اتضح لي أن هؤلاء على رأس إدارة النادي لا يشاركونني نفس الرؤية".

واختتم بيانه: "أنا حزين للغاية لهذا الأمر، لكنني غير نادم ولو للحظة واحدة بسبب قراري، أنا أشعر بالفخر لما حققناه معًا، ودومًا ستكونون في قلبي، أفضل تمنياتي لكم بالحظ في المستقبل".

جدير بالذكر أن إدارة نيوكاسل كانت قد أكدت في بيان رسمي الأسبوع الماضي أن التمديد مع بينيتيز قد فشل وانه سيرحل بنهاية عقده مع الفريق.