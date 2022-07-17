بينيتيز يحذر تشيلسي من كوليبالي: ثقته زائدة ويفقد تركيزه!

مدرب تشيلسي السابق غير واثق في آخر الصفقات.

أكد رافاييل بينيتز المدير الفني السابق لتشيلسي ونابولي أن اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي يعاني الكثير من المشاكل في طريقة لعبه.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بنيتيز لصالح "ذا أتلتيك"، وأكد خلالها أن اللاعب يعاني من قلة التركيز في بعض الأوقات ومن الثقة الزائدة.

وقال بينيتيز: "يجب عليه أن يحسن من تركيزه في بعض الأوقات، أحيانًا يشعر بثقة زائدة ويفقد الانتباه، لكنه كان مؤثرًا للغاية مع نابولي".

وأضاف: "الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم وأثق في آرائهم يرون أنه أفضل لاعب دفاعي في إيطاليا طوال الفترة الماضية".

وأردف: "في إيطاليا كان يسيطر على الأجواء لأنه كان سريعًا للغاية بالنسبة لهم، لكنني أشك أن الأمر سيكون نفسه في إنجلترا".

وأكمل: "الالتحامات الهوائية هامة للغاية في إنجلترا، لكنها ليست بنفس الأهمية في إيطاليا، سيكون من الممتع أن نشاهد كيف سيتطور".

جدير بالذكر أن صفقة كانت قد تمت مقابل حوالي 40 مليون يورو، بعد خروج برشلونة من منافسة تشيلسي على اللاعب.