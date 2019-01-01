بينيتيز: علاقتي بليفربول قديمة لكنني مدرب محترف

رافايل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل يؤكد أنه سيخوض مباراة ليفربول فقط من أجل تحقيق الفوز بدون أي اعتبارات آخرى.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد رافايل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل أن فريقه سيخوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي من أجل تحقيق الفوز فقط، دون أي اعتبارات أخرى.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بينيتيز خلال المؤتمر الخاص باللقاء، وأكد خلالها أن الفريق سيقدم كل ما في وسعه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

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وقال بينيتز: "لدينا 52 ألف مشجع سيتواجدون في الملعب من أجل آخر مباراة في الموسم بينهم، أعتقد أن الجميع يتفهم ويدرك جيدًا كم نحن فريقًا محترفًا وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "علاقتي بليفربول كانت هناك عندما كنت في المدينة وأدرب الفريق وحققنا عدد من الألقاب، لا يمكنني أن أقول أنني لا أشعر بأي شيء تجاههم، لدي علاقة جيدة بعدد كبير من الأشخاص هناك، ولا يمكنني نسيان تلك السنوات الست".

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وأكمل: "لكن في النهاية أنا شخص محترف، ولدينا عدد كبير من الجماهير خلف الفريق، ونريد فقط أن نحقق الفوز، وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيقه".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول الثاني بفارق نقطة وحيدة.