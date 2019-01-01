بينيتيز: لم أقرر استمراري أو رحيلي عن نيوكاسل يونايتد

مدرب نيوكاسل يونايتد رافاييل بينتيز لم يحسم مستقبله بعد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد رافاييل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد أنه لم يقرر بعد إذا كان سيستمر مع الفريق أم لا، وذلك في تصريحاته عقب المباراة التي استضافها ملعب سان جورج بارك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من البريميرليج بين نيوكاسل وليفربول، والتي انتهت بفوز الضيوف بثلاثية مقابل هدفين.

وقال المدرب الإسباني في تصريحاته عقب اللقاء: "لم أقرر بعد هل سأبقى مع الفريق أم لا، سأجتمع بالإدارة الأسبوع المقبل وسنرى ما هو الأصلح للفريق".

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أما عن الخسارة أمام ليفربول فقال المدرب الإسباني: "لعبنا بشكل جيد أمام فريق كبير، ضغطنا في الشوط الثاني على الخصم وأنا فخور بما قدمه الفريق، رغم استقبالنا لهدفين من كرات ثابتة".

يذكر أن بينيتيز كان قد سبق له تدريب ليفربول وتوج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2005.