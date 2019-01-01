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الدوري الإنجليزي الممتاز

بينيتز: مانشستر يونايتد يستحق التواجد في المربع الذهبي

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لقاء مرتقب بين مانشستر يونايتد ومضيفه نيوكاسل

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كال مدرب نيوكاسل رافائيل بينيتز المديح لخصمه في مباراة مساء الأربعاء مانشستر يونايتد وقال إنه فريق يستحق التواجد بالمربع الذهبي.

واستفاق مانشستر يونايتد منذ رحيل جوزيه مورينيو وتولى أولي جونار سولشار المهمة الفنية وحقق ثلاثة انتصارات متتالية بالأسابيع الأخيرة.

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وقال بينيتز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يملكون فريقاً ولاعبين جيدين للغاية وصرفوا أموال عدة وفازوا في اللقاءات الأخيرة".

وواصل: "هذا فريق يستحق التواجد في الأربعة الأوائل وقادر على مقارعة مانشستر سيتي وليفربول وأي فريق، نحن نتحدث عن أحد أكبر أندية العالم في كل الأصعدة".

واستمر الإسباني: "سنحتاج لعرض كبير للانتصار عليهم وبعضاً من الحظ، أتمنى أن نوقف سعادتهم، لا يهم من يدربهم، المهم أنهم ينتصروا".

ويستضيف نيوكاسل مانشستر يونايتد ضمن الجولة واحد وعشرين من البريميرليج مساء الأربعاء.

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