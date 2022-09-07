بينهم نجم برشلونة .. كاسياس يختار أفضل 5 حراس مرمى في العالم!

كاسياس يضع نوير في مركز متأخر

اختار أسطورة نادي ريال مدريد، الحارس الإسباني إيكر كاسياس، أفضل 5 حراس في العالم حاليًا في لعبة كرة القدم.

وتواجد في قائمة كاسياس القصيرة 3 حراس من الدوري الإسباني وحارس وحيد من الدوري الألماني وآخر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث سئل نجم فريق العاصمة الإسبانية السابق عن رأيه في أفضل خماسي متواجد على الساحة الآن في فيديو نشر له عبر صحيفة "آس".

وفي المركز الأول، اختار إيكر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يحرس عرين نادي ريال مدريد في الوقت الحالي.

وهو أمر طبيعي في ظل المستويات الاستثنائية التي يقدمها نجم تشيلسي السابق، حيث استطاع أن يحسم لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لصالح الملكي من خلال تصدياته الرائعة.

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وتواجد في المرتبة الثانية إيدرسون مورايش، حارس مرمى مانشستر سيتي الذي حل مشكلة هذا المركز للمدرب بيب جوارديولا وساهم في تحقيق العديد من إنجازات الفريق السماوي.

وحل حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك في المركز الثالث، فيما تواجد الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة في المركز الرابع، على الرغم من البداية المدهشة التي يقدمها حتى الآن مع انطلاقة هذا الموسم.

وجاء مانويل نوير في المركز الأخير، حيث تراجع مستوى الحارس الألماني مع فريق بايرن ميونخ في آخر السنوات، لكنه يظل في القائمة بكل تأكيد.