بينهم نادٍ عاصمي .. إطلاق الدوري السعودي الرديف الموسم القادم بـ6 أندية

جُل الأندية رفضت الفكرة لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم ماضٍ في تنفيذها

رغم رفض جل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي إطلاق الدوري الرديف الموسم القادم، إلا أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ الفكرة ولو اقتصر الأمر على مشاركة 6 أندية فقط.

الاتحاد السعودي كان قد أقر في يونيو من العام الماضي إطلاق النسخة الأولى من دوري الرديف السعودي في 2022-2023، على أن يُسمح لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالمشاركة به حال أرادوا ذلك، وستُقام مبارياته بنظام الدوري المرادف لدوري المحترفين، حيث تُلعب في اليوم التالي.

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عدد كببر من الأندية السعودية كان قد طالب بتأجيل إطلاق النسخة الأولى من الدوري الرديف لازدحام الروزنامة في الموسم القادم الذي يشهد إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر القادمين، فيما وافقت 6 أندية على إقامته والمشاركة به.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الاتحاد السعودي يدرس إطلاق الدوري الرديف الموسم القادم بمشاركة الأندية الستة من دوري المحترفين التي وافقت على المشاركة به، وهي أندية الشباب والفيصلي وأبها والباطن والفتح والاتفاق.

يُشار إلأى أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وضمك والتعاون والفيحاء والطائي والعدالة كانت قد رفضت تنفيذ الفكرة الموسم القادم وطالبت بتأجيلها.