بينهم ميسي .. باريس سان جيرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى 3 لاعبين بالفريق بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وأصدر نادي باريس بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن إصابة الرباعي ليونيل ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناتان بيتومازالا بفيروس كورونا، ليتواجدوا في العزل، ويخضعون للبروتوكول الطبي المناسب لكي يتماثل للشفاء.

يأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا بفرنسا خلال الوقت الحالي، حيث أعلنت فرنسا عن 219126 حالة إصابة جديدة أمس السبت، ليكون اليوم الرابع على التوالي الذي يشهد أكثر من 200 ألف حالة فيروس كورونا.

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو؛ المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، علق على إصابة ميسي بفيروس كورونا، حيث كشف عن الوقت الذي سيعوده فيه إلى الملاعب.

بوتشيتينو قال: "الطاقم الطبي يتواصل بشكل مستمر مع ميسي، وعندما تأتي نتيجة المسخة الخاصة به سلبية، سوف يعود لنا، لكن لا يمكننا توقع موعد عودته".

المدرب الأرجنتيني حذر الجميع من فيروس كورونا، حيث شدد على أننا نتعايش معه منذ عامين، ويجب على الجميع تفادي هذا الفيروس خلال الفترة القادمة.

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وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة الإسباني في أغسطس الماضي، حيث لعب مع فريق العاصمة 16 مباراة بجميع المسابقات، وسجل فيهم 6 أهداف.