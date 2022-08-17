بينهم عنصر أساسي .. سانتو يطلب رحيل 6 لاعبين من الاتحاد

مفاجأة في اختيارات سانتو

طلب البرتغالي نونو سانتو من إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، رحيل 6 لاعبين في صفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من اللاعبين الذين يرغب سانتو في رحيلهم عن الاتحاد؟

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن سانتو طلب من إدارة الاتحاد، الاستغناء عن بعض اللاعبين سواء بالبيع أن الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم الحاجة لخدماتهم.

وأضافت الصحيفة، أن الأسماء التي يرغب سانتو في التخلص منها كالآتي: "الحارس محمد أبو عصيدة، وزياد الصحفي، وعمر الجدعاني وأحمد باحسين ومحمد العوفي وخالد السميري".

ويعد أبرز المفاجآت هو رغبة سانتو في التخلص من زياد الصحفي، والذي كان أحد العناصر الأساسية في تشكيل العميد الموسم الماضي 2021-2022.

ما هو موقف زياد الصحفي من الرحيل عن الاتحاد؟

إدارة الاتحاد قامت بإبلاغ اللاعبين بالبحث عن عروض أخرى، من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على طلب من سانتو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية، فإن زياد الصحفي رفض مبدأ الإعارة لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب الصحفي من إدارة الاتحاد الرحيل بشكل نهائي، والحصول على مخالصة من جانب النادي، ليكون لاعبًا حرًا وينتقل إلى أي فريق آخر.