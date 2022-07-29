بيل يفاجئ ريال مدريد في معسكر لوس أنجلوس

ترك بصمته سريعًا في الولايات المتحدة

رحل جاريث بيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد علاقة متوترة مع النادي الإسباني وجماهيره، ولكن هل لا يزال يحمل اي ضغينة تجاه الميرينجي؟

الويلزي رحل عن أوروبا بشكل كامل هذا الصيف رغم تلقيه بعض العروض بالقارة العجوز، ليقرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة لوس أنجلوس.

وبتواجد بعثة ريال مدريد حاليًا في المدينة الأمريكية الواقعة بولاية كاليفورنيا، كان الاختبار الأصعب لبيل بعد رحيله عن سانتياجو برنابيو، سواء بالظهور أو تجاهل ناديه السابق.

ولكن النجم الويلزي البالغ من العمر 33 سنة قرر وضع كل خلافاته مع ريال خلف ظهره، وتواجد بمعسكر الفريق الإسباني لإلقاء التحية على اللاعبين.

وظهر بيل في مقطع فيديو نشرته شبكة "ESPN" الأمريكية وهو يرحب بنجوم ريال في لوس أنجلوس وأبرزهم كريم بنزيما، إيدين هازارد، لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي وماركو أسينسيو وناتشو وإيدير ميليتاو.

وحرص كذلك بيل على الحديث مع كارلو أنشيلوتي مدربه السابق خلال زيارته لمعسكر الفريق، ليثبت أنه لا يحمل أي عداوة تجاه الميرينجي رغم كل الخلافات التي حدثت في السنوات الأخيرة قبل نهاية عقده ورحيله بالمجان.

وكان بيل قد أظهر جودته سريعًا في الدوري الأمريكي فور انضمامه إلى لوس أنجلوس، حيث ظهر مع الفريق في مباراتين ونجح في التسجيل مرة واحدة.

جدير بالذكر أن بيل ظهر في 256 مباراة خلال مسيرته مع ريال، ونجح في تسجيل 106 هدفًا وقدم 66 تمريرة حاسمة، وحصل على 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 سوبر أوروبي ومثلهم سوبر محلي و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب كأس إسبانيا و3 أيضًا للدوري الإسباني.