بيل وخاميس وبوجبا.. قرارات مصيرية على طاولة بيريز

ماذا سيفعل رئيس الملكي؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن وجود العديد من القرارات المصيرية على طاولة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إثر المشاكل المتفاقمة مؤخراً بقائمة الملكي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن الخسارة الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد 7-3 خلال الموسم التحضيري كانت القشة الأخيرة بالنسبة لبيريز، الذي بات مجبراً على التدخل.

على رأس تلك الأزمات اللاعب الويلزي جاريث بيل الذي أكد المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريده في صفوف الفريق، بالإضافة إلى التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

ويصر زيدان على أن بوجبا يعد أولوية له في خط الوسط، عقب رحيل داني سيبايوس معاراً وماتيو كوفاسيتش في صفقة بيع نهائي.

أيضأ يبقى ملف خاميس رودريجيز دون إجابة في الوقت الحالي، حيث عاد اللاعب من إعارته لبايرن ميونيخ، ويجب الإبقاء عليه أو على بيل تعويضاً لإصابة ماركو أسينسيو.

في الوقت الراهن يبقى بيل قريباً من الانتقال إلى الدوري الصيني، ولكن التقارير تشير إلى فشل محتمل للصفقة.

على الناحية الأخرى يحاول بيريز إقناع زيدان بالإبقاء على خاميس، الذي يملك عرضاً من أتلتيكو مدريد.