بيل يسخر من مورينيو بعد الفوز على شيفيلد يونايتد

السبيرز واصلوا نتائجه الممتازة تحت قيادة مدربهم الجديد

حقق توتنهام انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد ريان ماسون، ولم يُفوت نجم الفريق "جاريث بيل" تلك الفرصة دون أن يسخر من المدرب السابق جوزيه مورينيو.

توتنهام هزم شيفيلد يونايتد مساء أمس بأربعة أهداف دون رد ضمن الجولة الـ34 من البريميرليج، ليحافظ على مركزه الخامس في جدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن منطقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

النجم الويلزي تألق خلال اللقاء بإحرازه 3 أهداف، وقد شارك أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي بعدما كان سجين دكة البدلاء مع المدرب السابق.

ماذا قال بيل؟

تحدث النجم المعار من ريال مدريد لقناة سكاي سبورتس عقب الفوز الكبير على ملعب توتنهام هوتسبر مؤكدًا أن فريقه استعاد أسلوب لعبه الهجومي الممتع تحت قيادة مدربه الجديد.

إذ قال "نلعب بطريقة هجومية أكثر، نحن أقرب لمرمى الخصوم ولذا لدينا فرص أكبر لإحراز الأهداف. نلعب الآن بأسلوب لعب توتنهام المعتاد".

تابع حول حالته البدنية بعد لعب 75 دقيقة خلال اللقاء "أنا على ما يُرام، كما قلت سابقًا كل ما أحتاجه هو لعب المباريات حتى أستعيد حساسية اللعب، وهذا ما أفعله حاليًا".

"أنا سعيد الآن ومن الطبيعي أن ألعب جيدًا حين أكون سعيدًا، الأداء كان رائعًا اليوم منذ صافرة البداية، ضغطنا بقوة ولعبنا بطريقة هجومية وقدمنا كرة قدم جيدة. يبقى دومًا من الرائع أن أحتفظ بكرة "الهاتريك" من جديد".

"استغلال الفرص المتاحة مطلوب، وقد فعلت ذلك اليوم. الفوز يجعل الجميع سعداء دومًا، كما أنه يجلب عقلية انتصارية لغرفة الملابس. نستطيع جميعًا فعل ذلك".

ماذا قدم بيل مع توتنهام خلال موسم 2020-2021؟

اتبع جوزيه مورينيو سياسة الصبر مع بيل بعد التعاقد معه بالإعارة من ريال مدريد الصيف الماضي، إذ لم يُشركه أساسيًا سوى نادرًا حتى فبراير الماضي، وذلك لمنحه فرصة استعادة مستواه الفني والبدني بعد معاناته في مواسمه الأخيرة في العاصمة الإسبانية.

اللاعب بدأ يتواجد منذ البداية بدءًا من لقاء بيرنلي في الجولة الـ26 وقد سجل هدفين خلال المباراة ثم هدفين آخرين أمام كريستال بالاس في الجولة التالية، وقد واجه بينهما فولهام في مباراة مقدمة من الأسبوع الـ33.

صاحب الـ31 عامًا لعب 16 مباراة مع توتنهام هذا الموسم سجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين، وإجماليًا لعب 30 مباراة في كافة البطولات مع السبيرز سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 3.

من هو المنافس القادم لتوتنهام؟

توتنهام يستعد لمواجهة ليدز يونايتد خارج ملعبه يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي، وبعدها سيُواجه وولفرهامبتون ثم أستون فيلا، فيما ختام الموسم سيكون أمام ليستر سيتي.

الفريق يمتلك حاليًا 56 نقطة ويُواصل قتاله للحاق بركب المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يفصله 5 نقاط عن تشيلسي في المركز الرابع.

المتوقع أن يُواصل بيل اللعب أساسيًا تحت قيادة ماسون بعد أدائه الممتاز خلال مباراة الأمس.

اقرأ أيضًا