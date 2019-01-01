بيل: مؤمن بقدرة منتخب ويلز على الصعود

جاريث بيل نجم ريال مدريد يؤكد على قدرة منتخب ويلز في الصعود لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد عن ثقته في قدرة منتخب بلاده في الصعود لبطولة يورو ٢٠٢٠.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق لديه القدرة على الصعود للبطولة التي تقام بالصيف المقبل.

وقال بيل: "بكل تأكيد لم أكن لأتواجد هنا لو لم يكن لدينا أمل في الصعود، إلا سأكون أضيع الكثير من الوقت".

وأضاف: "أحب اللعب لمنتخب بلادي، وأحب محاولة التأهل لبطولة كبرى مثل يورو ٢٠٢٠، ذلك يمنحني الرغبة في تحقيق المزيد".

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وأكمل: "الجميع هنا لديه الرغبة في الوصول للبطولة، ولديه إيمان بقدرتنا على الصعود، ونأمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة للجماهير".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أننا لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به والتطور لنمر به، ونحاول أن نتأقلم على طريقة جيجز، ما يطلبه من الفريق يحتاج بعض الوقت".

جدير بالذكر أن منتخب ويلز يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في مجموعته خلف كل من كرواتيا والمجر وسلوفاكيا، برصيد ست نقاط من انتصارين في أربع مباريات.