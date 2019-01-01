وكيله: بيل ليس متحمساً في ريال مدريد

علاقة متوترة بين الويلزي وناديه

أكد جوناثان بارنيت، وكيل نجم ريال مدريد جاريث بيل، أن اللاعب ليس متحمساً في صفوف النادي الملكي، ولكنه لم يطلب أبداً الرحيل عن صفوفه.

وتستمر التقارير في التكهن حول مستقبل بيل في ظل توتر العلاقة بينه وبين جماهير النادي في أعقاب تصرفاته الأخيرة.

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وقال بارنيت مع "بي بي سي": "بيل ليس متحمساً، يملك عقداً، ولطالما هو لاعب لريال مدريد سيقدم مائة بالمائة من مستواه".

وأكمل:" لم يطلب أبداً الرحيل، إذا أتت فرصة مناسبة وهو يريد تحقيق الأمر سنتحدث مع رئيس ريال مدريد ونرى".

وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيل بيل في انتقالات يناير، وذكرت عودة محتملة لصفوف توتنهام، أو الانتقال إلى الدوري الصيني.

وتعرض بيل مساء الخميس لإصابة جديدة قد تكون سبباً في ابتعاده عن لقاء الفريق الملكي أمام إسبانيول بالجولة المقبلة لليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري بالشراكة مع برشلونة، بانتظار لقاء الفريقين المؤجل من أكتوبر الماضي.