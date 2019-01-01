بيل يعاني تهديفيًا في "سانتياجو برنابيو"

تعرف على سجل بيل السيء في البرنابيو

يعاني جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، تهديفيًا في ملعب "سانتياجو برنابيو" إذ لم يحرز أي هدف أمام جمهور الملكي منذ مارس الماضي.

بيل يعاني من إصابة أبعدته عن المشاركة في آخر المباريات رفقة ريال مدريد.

وكان آخر هدف سجله بيل في "سانتياجو برنابيو" في ليلة عودة زين الدين زيدان لتدريب الملكي أمام سيلتا فيجو في مارس الماضي.

ومنذ حينها لم يحرز اللاعب أي هدف في ملعب ريال مدريد رغم تسجيله 4 أهداف خلال الفترة ذاتها.

وفي 10 مباريات لعبها النادي الملكي على أرضه منذ مارس الماضي، غاب الويلزي عن 5 منها إما بداعي الإيقاف أو بقرار فني.

وفشل صاحب الـ 29 عامًا في التسجيل أمام هيوسكا وإيبار وأتلتيك بلباو وبلد الوليد وغرناطة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد سوف يخوض 3 مباريات متتالية على أرضه أمام ليجانيس وريال بيتيس وجلطة سراي وقد تكون فرصة بيل للعودة للتسجيل حال تعافى من الإصابة.