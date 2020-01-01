بيل: جماهير ريال مدريد تؤذي نفسها والسخرية من النادي مزحة

جاريث بيل نجم ريال مدريد ينتقد تصرفات جماهير الملكي ضد نجوم الفريق ويتحدث عن لافتة الجولف الساخرة من النادي.

أعرب الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد عن غضبه من تصرفات جماهير النادي الملكي ضده هو وزملاءه في صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات إذاعية لصالح إذاعة "هاتريك"، وأكد خلالها أن الفريق يكون في حاجة لدعم جماهيره وليس هجومهم، بالأخص في الأوقات الصعبة.

وتطرق بيل خلال نفس التصريحات للحديث عن لافتة "ويلز، الجولف، مدريد" الشهيرة والتي ظهر يحتفل بها مع منتخب بلاده ومنحته المزيد من المشاكل مع جماهير الملكي.

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وقال بيل: "طريقة الجماهير هي واحدة من الأشياء التي لم أتوقع أن أجدها عندما قررت الانضمام لريال مدريد، لا يتوقع أي شخص أن تعامله جماهيره بتلك الطريقة".

وأضاف: "أتفهم لو قامت الجماهير بذلك عندما نلعب مباراة سيئة أو عندما نكون متأخرين في النتيجة بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الأول، لكن إطلاق صافرات الاستهجان مثلما يفعلوا هو أمر خاطئ".

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وأكمل: "بهذه الطريقة ستلعب بشكل أكثر سوءًا وهو ما سيمنحهم المزيد من المعاناة، كأنهم يطلقون تلك الصافرات على أنفسهم، بالنسبة لي الأمر غير منطقي ومربك حتى يومنا هذا، أنا لا أفهمه".

وأردف عن لافتة الجولف الشهيرة مع منتخب بلاده: "رأيت تلك اللافتة قبل عدة أسابيع والجميع في المنتخب قالوا لو تأهلنا سنذهب ونأتي بها، أخبرتهم وقتها أنني لن أذهب معهم".

وأنهى تصريحاته: "بعد التأهل جاءوا بها وبدأوا في الاحتفال، ومن الطبيعي أن أحتفل معهم فلن أشاهد زملائي يقفزوا وأقف متفرجًا، الأمر كان مثل المزحة بالنسبة لي يمكن للجميع رؤية ذلك".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت جاريث بيل بالخروج من صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل وأشارت تلك التقارير لإمكانية عودته للدوري الإنجليزي.