بيل الزجاجي - 27 إصابة وغياب عن أكثر من 60 مباراة

تاريخ حافل من الإصابات لجاريث بيل في ريال مدريد

تعرض جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، لإصابة جديدة أمام فياريال في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالدوري الإسباني.

ريال مدريد تعادل بهدفين لمثلهما أمام فياريال ليفقد فرصة الوصول إلى المركز الثالث ويبتعد عن برشلونة بفارق 7 نقاط.

وتعد هذه الإصابة رقم 27 مع ريال مدريد منذ الانضمام إلى صفوف الملكي في 2013 والتي أبعدته عن 63 مباراة حتى الآن.

بيل غاب 317 يومًا عن المباريات في ريال مدريد أي أنّه يقترب من عام كامل في 5 مواسم.

🎙️ إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات العامة في ريال مدريد: " لدينا ثقة كبيرة في العناصر المتاحة حاليًا، الفريق لا يحتاج صفقات جديدة في يناير".

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وكانت أكبر فترة غياب متواصل بين نوفمبر 2016 حتى فبراير 2017 بواقع 84 يومًا و17 مباراة.

وأكدت التقارير الصحفية أنّ بيل يعاني من إصابة في العضلة النعلية ولا تمثل خطورة كبيرة وقد يغيب عن مواجهة ريال سوسيداد في الدوري وليجانيس في الكأس على أن يعود أمام ريال بيتيس.

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن إصابة اللاعب.