بيل: أستمتع باللعب مع ويلز أكثر من ريال مدريد

تصريحات قد تغضب جماهير النادي الإسباني من النجم الويلزي

كشف جاريث بيل لاعب ريال مدريد ومنتخب ويلز، أنه يشعر بالراحة مع فريق بلاده أكثر من اللعب بصفوف الفريق الإسباني.

بيل عانى العديد من الفترات الصعبة مع ريال خاصة هذا الموسم، بتوتر علاقته مع المدرب زين الدين زيدان.

اللاعب يتواجد حالياً مع ويلز للمشاركة في تصفيات يورو 2020، وكشف عن الفارق بين لعبه مع ناديه ومنتخب بلاده.

وقال بيل في تصريحات صحفية:"بكل تأكيد أشعر بحماس أكبر عندما ألعب ويلز مقارنة مع ريال مدريد".

وأضاف:"في ويلز أتحدث لغتي المفضلة مع حالة كبيرة جداً من الراحة، ولكن ذلك لا يمنع أنني أقدم 100% من مجهود في كل مكان".

وأما عن جاهزيته:"قمت بعملية إعادة تأهيل في 4 أسابيع، لدينا مباراتين مهمتين ولست متأكداً من لعبي 90 دقيقة".

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واستكمل:"لو كانت هناك مباراة لريال هذا الأسبوع سأكون مستعداً للعب، هذا لا يبدو جيداً، ولكنها مجرد صدفة بوجود مباراة دولية".

وفي نهاية حديثه أكد الويلزي أنه لا يأخذ الانتقادات الموجهة له بمحمل الجدية بل يسخر منها.