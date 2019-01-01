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بيليه يغيب عن افتتاح كوبا أمريكا

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Getty Images
تعرف على سر غياب بيليه عن افتتاح بطولة الكوبا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يغيب بيليه، أسطورة المنتخب البرازيلي، عن افتتاح بطولة كوبا أمريكا رغم تلقيه دعوة للحضور.

البرازيل تنظم بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر السبت بمواجهة بين أصحاب الأرض وبوليفيا.

وذكرت صحيفة "TyC" الأرجنتينة أنّ بيليه لن يستطيع حضور افتتاح بطولة كوبا أمريكا رغم أنّها على الأراضي البرازيلية ورغم تلقيه دعوة للحضور.

وكشفت الصحيفة أنّ السبب وراء ذلك هو الحالة الصحية السيئة للجوهرة السمراء بجانب انشغال صاحب الـ 78 عامًا بتصوير فيلمًا وثائقيًا عنه.

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جدير بالذكر أنّ بيليه تعرض لوعكة صحية في أبريل الماضي والتي دخل على أثرها المستشفى.

ولم يسبق لبيليه تحقيق بطولة كوبا أمريكا إذ لم يشارك سوى مرة واحدة فقط في 1959 وخسر النهائي أمام الأرجنتين كما أحرز لقب الهداف.

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