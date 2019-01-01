بيليرين: أرسنال لا يخشى أي فريق ومباراة ليفربول ستدفعنا إلى الأمام

بالرغم من الخسارة لاعب أرسنال يعتقد أن فريقه خرج بالعديد من المكاسب أمام ليفربول

يرى هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال الإنجليزي أن مباريات مثل مباراة فريقه أمام ليفربول في الكأس، هي التي تدفع الفريق إلى الأمام وتحقيق نتائج إيجابيه.

وخسر أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، أمام ليفربول مساء أمس في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لكل فريق.

وقال بيليرين في تصريحات تلفزيونية اليوم: "لهذه المباريات وتلك الليالي نلعب كرة القدم، لا يهم النتيجة".

وواصل: "من الرائع أن نلعب تلك المباريات، يجب أن ننظر إلى الأخطاء ونحللها ونستفاد منها".

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وتابع: "الأمر المؤلم هو أنك تكون على وشك الفوز ثم تخسر في النهاية، ولكن هذا ما يدفعك إلى عمل أكبر وأفضل في المباريات التالية".

وأكمل: "نحن لا نخشى اي فريق، ولا يهمنا على اي ملعب سنلعب، هناك الكثير من الإيجابيات التي يجب أن نفكر فيها والكثير من السلبيات التي علينا معالجتها، وهذا هو جزء من عملنا وطريقنا نحو النجاح".